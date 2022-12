Spaanse bond handelt vliegensvlug en stelt opvolger van Enrique al aan

Donderdag, 8 december 2022 om 13:29 • Guy Habets • Laatste update: 13:48

Luis de la Fuente is de nieuwe bondscoach van Spanje. Hij volgt Luis Enrique op, wiens contract na het teleurstellend verlopen WK in Qatar niet werd verlengd. La Roja strandde in de achtste finales na strafschoppen tegen Marokko en dat werd Enrique zwaar aangerekend. Met De la Fuente wordt de bondscoach van Jong Spanje doorgeschoven naar het vlaggenschip.

De Spaanse voetbalbond RFEF heeft dus besloten om De la Fuente promotie te geven en maakte die aanstelling een half uur na de bekendmaking van het vertrek van Enrique officieel. Maandag zal De la Fuente zijn contract ondertekenen. Hij zal het 'nieuwe project', waar de Spaanse bond melding van maakte, moeten gaan leiden en zal zijn eerste vuurdoop in de zomer van 2023 krijgen. Dan staat de Final Four van de Nations League op het programma, een minitoernooi waaraan ook Kroatië, Italië en Nederland meedoen.

?? OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol ?? La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes ?? https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

De nu 61-jarige coach uit Haro werkte eerder voor Athletic Club, Deportivo Alavés en diverse jeugdteams van Spanje. De la Fuente stond sinds 2013 al aan het hoofd van Onder 18, Onder 19 en dus Onder 21 van la Roja. Het debuut voor de coach staat voor maart 2023 op het programma. Dan staan de eerste EK-kwalificatiewedstrijden voor Spanje op het programma met ontmoetingen met Noorwegen en Schotland.

Enrique begon in november 2019 aan zijn tweede termijn als bondscoach, nadat hij van juli 2018 tot maart 2019 ook al de scepter zwaaide bij de nationale ploeg. Uiteindelijk leidde Enrique 49 wedstrijden van Spanje, waarin hij 28 overwinningen boekte. Veertien keer werd er gelijkgespeeld en zeven wedstrijden leverden een nederlaag op. Op het afgelopen EK haalde Spanje nog de halve finale, maar dat kon de toekomst van Enrique bij het nationale team na het teleurstellende WK niet meer redden.