Belgische voetbalbond denkt na over oude bekende als nieuwe bondscoach

Donderdag, 8 december 2022 om 15:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:05

De Belgische voetbalbond KBVB heeft de selectieprocedure voor de opvolging van Roberto Martínez opgestart. Hiervoor is een speciale taskforce in het leven geroepen, zo meldt de bond in een persbericht. De Spanjaard stapte een week geleden op nadat de Rode Duivels er niet in slaagden de groepsfase van het WK in Qatar te overleven. Er circuleren al enkele namen en één daarvan is die van Thierry Henry, die assistent was van Martínez.

Afgelopen woensdagavond kwam de KBVB met het nieuws over de taskforce. “De Raad van Bestuur en het management van de KBVB hebben de voorbije dagen de tijd genomen om de situatie na het WK te evalueren. De teleurstelling zindert nog na", zo valt te lezen in het persbericht. "Binnen de Raad van Bestuur was er ongerustheid ontstaan over de toekomst van de Rode Duivels. Na een open gesprek zijn de violen gestemd en wordt meteen werk gemaakt van een uitgebreide sportieve evaluatie en de zoektocht naar een opvolger van Martínez als bondscoach."

In de speciale werkgroep nemen onder meer Peter Bossaert (CEO KBVB), KBVB-bestuurders Sven Jaecques (sportief directeur Royal Antwerp), Pierre Locht (CEO Standard Luik) en Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge) plaats. Voor de zoektocht naar een nieuwe bondscoach hanteert de KBVB hetzelfde recept als in 2016, toen er een opvolger voor Marc Wilmots gevonden moest worden. “De taskforce zal een evaluatie maken van de sportieve situatie, het profiel bepalen van de nieuwe bondscoach en de vacature openstellen. Het zal uit de lijst van kandidaten de uiteindelijke kandidaat voordragen aan de Raad van Bestuur van de KBVB. De taskforce gaat meteen aan de slag.”

De nieuwe bondscoach van de Belgen krijgt te maken met de lastige taak om de ‘gouden generatie’ van de Rode Duivels te verjongen. Een voor de hand liggende naam die in de wandelgangen genoemd wordt is die van Henry, mogelijk in combinatie met ex-Ajax-verdediger Thomas Vermaelen. Ook de namen van Michel Preud'homme en Burnley-manager Vincent Kompany vallen veelvuldig.