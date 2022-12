Spaanse bond zet Luis Enrique op straat na desastreus verlopen WK

Donderdag, 8 december 2022

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van Spanje. De 52-jarige oefenmeester is donderdag door de Spaanse voetbalbond op straat gezet. Als belangrijkste oorzaak wordt het teleurstellend verlopen WK genoemd. Enrique slaagde er met zijn ploeg niet in om de kwartfinale te bereiken en werd in de achtste finales uitgeschakeld door Marokko.

Voorafgaand aan het WK hintte de trainer al op een vertrek na het eindtoernooi, wat het uiteindelijke resultaat ook geweest zou zijn. Na de exit in de achtste finale tegen Marokko, na strafschoppen, heeft de bond nu zelf besloten om het contract van Enrique niet te verlengen. Er wordt melding gemaakt van een 'nieuw project', waar de voormalig oefenmeester van Barcelona geen deel meer uit van gaat maken. Luis de la Fuente, bondscoach van Jong Spanje, wordt gezien als de topfavoriet om het vlaggenschip te gaan leiden.

Enrique begon in november 2019 aan zijn tweede termijn als bondscoach, nadat hij van juli 2018 tot maart 2019 ook al de scepter zwaaide bij de Spanjaarden. Uiteindelijk leidde Enrique 49 wedstrijden van la Roja, waarin hij 28 overwinningen boekte. Veertien keer werd er gelijkgespeeld en zeven wedstrijden leverden een nederlaag op. Op het afgelopen EK haalde Spanje nog de halve finale, maar dat kon de toekomst van Enrique bij het nationale team na het teleurstellende WK niet meer redden.

Het coachen van Spanje was de vierde klus die de 52-jarige coach uit Gijón aanging. Eerder was hij al oefenmeester van AS Roma, Celta de Vigo en Barcelona. Vooral in Catalonië vergaarde Enrique bekendheid, aangezien hij met die club in zijn eerste seizoen kampioen werd, de beker pakte en de Champions League won. Uiteindelijk greep hij twee landstitels, drie bekers, een Supercopa, een Europese Supercup, de wereldbeker en die ene Champions League-zege met Barça.