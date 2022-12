‘Dreigementen’ van Cristiano Ronaldo nopen Portugese bond tot een reactie

Donderdag, 8 december 2022 om 12:38 • Guy Habets • Laatste update: 13:02

De Portugese bond heeft de geruchten over Cristiano Ronaldo met klem ontkend. Dat valt te lezen in een officieel statement. Diverse Portugese media maakten melding van een dreigement van Ronaldo aan het adres van bondscoach Fernando Santos, die hem uit de basis hield voor de wedstrijd in de achtste finale van het WK tegen Zwitserland (6-1 winst). Als Santos dat nog een keer zou doen, zou Ronaldo vertrekken.

De reservebeurt van Ronaldo was groot nieuws, aangezien hij in alle drie de groepswedstrijden van Portugal wel aan de aftrap stond. Dat Santos er tegen Zwitserland voor koos om Gonçalo Ramos aan de aftrap te laten staan en niet Ronaldo, zou voor het nodige chagrijn gezorgd hebben. Onder meer Record meldde dat de steraanvaller gedreigd zou hebben met het verlaten van de Portugese selectie als hij later in het toernooi opnieuw op de bank zou worden gezet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FPF, de Portugese voetbalbond, heeft nu in een officieel statement categorisch ontkend dat Ronaldo met dreigementen op de proppen kwam. "Wij willen duidelijk maken dat de captain van het nationale team, Cristiano Ronaldo, op geen enkel moment gedreigd heeft met het verlaten van het nationale team tijdens het verblijf in Qatar. Ronaldo werkt er iedere dag hard aan om zijn unieke statistieken voor het nationale team en zijn land te verbeteren en dat moet gerespecteerd worden."

"Alle moeite laat zien dat hij altijd zijn onvoorwaardelijke steun geeft aan het nationale elftal en dat was opnieuw te zien, voor degenen die er nog aan twijfelden, tijdens de overwinning tegen Zwitserland", zo gaat het statement verder. "Het nationale team, de spelers, de staf en de bond zijn volledig toegewijd en willen op enthousiaste wijze bouwen aan wat voor Portugal het beste WK ooit kan worden. Dat doen we vanaf de eerste dag en daar blijven we mee doorgaan."