Ziyech prijkt groot op voorpagina La Gazzetta: deal in stroomversnelling

Donderdag, 8 december 2022 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

De transfer van Hakim Ziyech naar AC Milan lijkt steeds meer gestalte te krijgen, schrijft La Gazzetta dello Sport. De verrichtingen van de aanvaller annex middenvelder tijdens het WK hebben de interesse doen toenemen, wat ertoe heeft geleid dat de Italiaanse grootmacht in januari al wil toeslaan. Ziyech heeft zelf al aangegeven open te staan voor een transfer naar de negentienvoudig landskampioen.

Even leek het erop dat Ziyech afgelopen zomer terugkeerde bij Ajax. De Amsterdammers zagen hem graag komen als vervanger van de naar Manchester United vertrokken Antony, maar van een hereniging kwam het niet. Het ontslag van Thomas Tuchel moest uitkomst bieden voor Ziyech, daar hij onder de Duitser amper aan spelen toekwam afgelopen seizoen. Zijn opvolger Graham Potter lijkt het echter ook niet in hem te zien zitten. Dit seizoen bleef het aandeel van Ziyech bij Chelsea beperkt tot vijf optredens in de Premier League, waarvan slechts één keer als basisspeler.

La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? MILAN, COLPO D'ALA Le notizie ?? https://t.co/G5BflDLwoZ pic.twitter.com/OUQZeD7YSx — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 8, 2022

Milan is voornemens om te profiteren van de uitzichtloze situatie van de Marokkaanse spelmaker en ziet hem het liefst al in januari komen. Gesproken wordt over een bedrag van vijftien miljoen euro. Milan is al langer in de markt voor Ziyech en waagde afgelopen zomer ook al een poging, maar schakelde destijds door naar Club Brugge, waar Charles De Ketelaere werd verleid tot een overgang. Als heet hangijzer wordt echter het salaris van Ziyech genoemd. De voormalig Ajacied moet flink inleveren bij een transfer naar Milan.

Ziyech verdient bij Chelsea zo'n negen miljoen euro op jaarbasis. Afgelopen zomer was hij bereid tot salarisverlaging door te zakken tot ver onder de zes miljoen euro. Milan lijkt echter te willen vasthouden aan het limiet van 4 à 4,5 miljoen euro netto per jaar. De club hoopt te overtuigen door in te zetten op een stijging van de eigenwaarde, zo klinkt het. Ziyech heeft nog een contract tot medio 2025 bij Chelsea. Aanstaande zaterdag speelt hij om 16.00 uur met Marokko de kwartfinale van het WK tegen Portugal.