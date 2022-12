Harde kritiek op speelwijze Spanje: ‘Tiki Taka heeft ons veel schade berokkend'

Donderdag, 8 december 2022 om 11:21 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:03

Michel Salgado heeft Spanje nooit als favoriet gezien om het WK te winnen, zo vertelt hij tegen Marca. Volgens de oud-international heeft dat te maken met twee verschillende zaken. Allereerst de stijl van voetballen van la Furia Roja en ten tweede de 7-0 overwinning op Costa Rica. De voormalig rechtsback denkt dat het typische ‘Tiki Taka’-spel het Spaanse voetbal veel schade heeft berokkend.

De oud-international gelooft dat in het huidige voetbal meer nodig is dan alleen het veelvuldig aanraken van de bal. Het ‘Tiki Taka’-spel van de Spanjaarden heeft volgens hem amper diepte. “Wat dat betreft heeft ‘Tiki Taka’ het Spaanse voetbal eigenlijk juist veel schade berokkend", concludeert hij. Hoge verwachtingen van het Spaanse team waren volgens Salgado onrealistisch. “Het Spaanse elftal is een team met een vrij lage gemiddelde leeftijd en er is een generatiewisseling gaande. Ik denk dat ze veel meer kunnen bereiken op het volgende WK.”

Spanje schoot in Qatar uit de startblokken en veegde de vloer aan met Costa Rica. Dat was volgens Salgado niet per se iets positiefs. “Door die overwinning dachten wij dat we heel goed waren. Het heeft ook de andere ploegen op scherp gezet en zij hebben zich goed voorbereid op ons. In alle wedstrijden na die zege op Costa Rica is Spanje minder goed gaan spelen. De eerste helft tegen Duitsland was nog wel goed. In de tweede overliepen zij ons. De tweede helft tegen Japan was misschien wel de slechtste van het WK.”

Een uitschakeling tegen Marokko zag Salgado echter niet aankomen. “Marokko heeft een heel sterk team. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Met onze speelstijl speelden wij Marokko in de kaart. Zij waren misschien wel het slechtst denkbare land om tegen te spelen op dit WK.” Een verandering van speelstijl is dan ook hard nodig, vindt de voormalige verdediger van onder meer Real Madrid. “Als je ziet hoe Frankrijk over het veld raast, met een beestachtige snelheid. Afgezien van hun imposante fysiek, die je moet hebben om die snelheid te genereren, hebben zij veel voetbal in de ploeg. Om de defensies kapot te spelen heb je fysieke kracht nodig.

Spanje mist dat in de ogen van Salgado. "Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio en Dani Olmo zijn geweldige voetballers, maar niet qua fysieke kracht en energie”, aldus Salgado. Ondanks de uitschakeling vindt Salgado niet dat bondscoach Luis Enrique zijn congé moet krijgen. “Ik denk dat hij het goed doet. Hij is een jonge coach die resultaten heeft geboekt. Hij is een persoon die zich aanpast aan de omstandigheden en ik denk dat hij resultaten kan boeken met de nationale ploeg.”