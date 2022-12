Barcelona en Jordi Cruijff draaien 180 graden inzake Frenkie de Jong

Donderdag, 8 december 2022 om 10:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:02

Barcelona denkt er niet meer aan om Frenkie de Jong van de hand te doen. De middenvelder raakte afgelopen zomer in een conflict met zijn werkgever, die hem vanwege Fair Play-reglementen van de hand wilde doen. Manchester United leek lange tijd de nieuwe bestemming te worden voor De Jong, maar de Oranje-international weigerde zijn club te verlaten. Inmiddels lijkt de meeste kou uit de lucht en zijn ze in Catalonië blij met de WK-ganger.

Jordi Cruijff bevestigt tegenover Sport dat van een vertrek van Frenkie geen sprake meer is. "Er wordt vandaag de dag niet meer gesproken over een vertrek van Frenkie de Jong", aldus de technische man. "In het voetbal zijn er soms momenten, en die worden niet alleen bepaald door voetbalgerelateerde zaken, waar je weinig invloed op hebt. Het had onder meer te maken met onze Fair Play-situatie. Niet iedereen zal het begrijpen, maar zulke situaties doen zich bijna wekelijks voor. Er moeten beslissingen worden genomen die niet voetbalgerelateerd zijn. Het Fair Play-systeem dwong ons tot het maken van bepaalde keuzes."

Volgens Cruijff, die afgelopen zomer na 25 jaar terugkeerde bij Barcelona, bestond de mogelijkheid om Frenkie te verkopen, daar de middenvelder gewild is bij grote Europese clubs en de gewenste financiële middelen in het laatje kon brengen. "Maar de realiteit is dat hij nog steeds bij ons is en een belangrijke rol speelt", aldus Cruijff. "Het is geen kwestie van gunnen of niet gunnen. De spelers hebben hun gevoelens, zoals de club dat ook heeft. Frenkie is een geliefde speler en mensen verwachten veel van hem, omdat hij getalenteerd is en net iets extra's kan brengen."

Frenkie liet zich niet van de wijs brengen door de hele saga en besloot zijn poot stijf te houden. In gesprek met De Telegraaf blikte hij onlangs terug op de situatie. "Ondanks alle commotie bleef ik rustig in mijn hoofd. Het was wel voor het eerst dat het over andere dingen ging dan over het spel zelf. En ik ontkwam er niet aan die berichten ook te lezen. Ik wist precies hoe het zat en wat ik wilde. Ik had niet het gevoel dat de trainer tegen me was. In de media zei hij dat hij voetballend blij met me was, maar dat Barcelona ook een economische kant heeft. Ik denk dat het moeilijk voor hem was zich daarover uit te spreken."