Feyenoord overweegt voorzorgsmaatregelen voor Klassieker tegen Ajax

Donderdag, 8 december 2022 om 10:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:35

Feyenoord is op de achtergrond hard bezig met de voorbereidingen op de Klassieker tegen Ajax op 22 januari. De Rotterdammers bekijken daarbij onder meer de mogelijkheid om veiligheidsnetten te plaatsen, schrijft 1908.nl. Volgens het Feyenoord-platform moeten het netten worden van tien meter hoog, om te voorkomen dat supporters met voorwerpen richting het veld gooien.

Het plaatsen van netten is geen ongebruikelijke gang van zaken bij Feyenoord. De Rotterdammers voelden zich in het verleden al meerdere keren genoodzaakt om voorzorgsmaatregelen te treffen, met name bij Europese wedstrijden. De Europese voetbalbond UEFA legde Feyenoord meerdere voorwaardelijke straffen op, waardoor de mogelijkheid bestond dat De Kuip leeg moest blijven. Voormalig algemeen directeur Eric Gudde sprak al eens zijn zorgen uit over algehele uitsluiting in Europese competities.

Volgens 1908.nl overweegt Feyenoord ook tegen Ajax gebruik te maken van de veiligheidsnetten. Het moet voorkomen dat projectielen als aanstekers, muntjes of flesjes en blikjes op het veld worden gegooid. Afgelopen seizoen liep de teller op tot 600.000 aan boetes van de UEFA. Ook mocht de club geen uitsupporters meenemen naar het Europa League-duel met Lazio. Die straf was het gevolg van ongeregeldheden tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League.

Tijdens de Klassieker zullen vele ogen gericht zijn op Steven Berghuis. De aanvaller annex middenvelder van Ajax maakte vorig jaar de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax. Eerder dit jaar keerde hij met zijn nieuwe werkgever al terug in De Kuip, maar toen waren vanwege de coronapandemie geen supporters welkom in het stadion. De pikante overgang leverde Berghuis een hoop tumult op. De linkspoot deed onder meer aangifte wegens doodsbedreiging.