Machtsstrijd in de Eredivisie nog altijd gaande: hoofdrol voor Ajax en Feyenoord

Donderdag, 8 december 2022 om 09:22 • Laatste update: 09:30

Onder de clubs in de Eredivisie heerst nog altijd een machtsstrijd, stelt Voetbal International. Als oorzaak wordt een conflict over macht en geld genoemd. De regeling dat topclubs in Nederland vijf procent van hun UEFA-opbrengsten dienden af te staan aan de andere clubs, leidde tot veel onrust. Afgelopen donderdag moest een vergadering oplossing bieden, maar veel voorstanders van een nieuw voetballandschap kwamen daarbij bedrogen uit.

De eerste problemen deden zich voor toen plannen werden uitgerold voor een nieuwe NL League. Grote competities als de Premier League en LaLiga hebben alle touwtjes zelf in handen. In Nederland gaat alle besluitvorming via de KNVB. Er wordt besloten dat één organisatie, met daarin vertegenwoordigers van 34 clubs, meer stootkracht kan bieden. Op de dag dat alles bezegeld moest worden, blijken echter twee clubs tegen te zijn: Ajax en Feyenoord. Met name het omzetten van de vijf procent van de UEFA-opbrengsten naar een structurele betaling zorgt voor wrijving.

Wat volgt is een tweestrijd, waarbij Ajax door de andere clubs wordt gezien als 'Hollebolle Gijs'. "Zij vinden dat Ajax en Feyenoord een voorbeeld kunnen nemen aan PSV en AZ, die wél bereid zijn om premies af staan", schrijft Voetbal International in het beschouwende stuk. "Zij spelen ook structureel Europees en zien wél in dat een aantrekkelijke competitie met spannende wedstrijden beter te verkopen is aan tv-zenders, supporters en sponsors. Ajax daarentegen stelt zich op als een soort multinational, zo vinden ze, een slokop die de binnenlandse concurrentie liever wegvaagt, om maximale zekerheid over Champions League-deelname af te dwingen."

Volgens het voetbalweekblad is na anderhalf jaar iedereen 'wel klaar' met de slopende politieke strijd die is ontstaan sinds de aankondiging van de NL League. De grootste spanningen lijken weggenomen, maar duidelijk wordt dat een samenwerking tussen de Eerste Divisie en de NL League niet voor handen ligt. "Sinds afgelopen donderdag lijkt er eindelijk zicht op een oplossing, maar niet de oplossing waarop de vele voorstanders van een nieuw voetballandschap hadden gehoopt. De beoogde historische beweging is vooralsnog niet meer dan een polderoplossing."