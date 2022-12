‘Of ik een penalty neem? Ik zal ergens onderaan het lijstje staan’

Donderdag, 8 december 2022 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:13

Andries Noppert verwacht niet dat vrijdagavond een beroep op hem wordt gedaan als het in de kwartfinale tegen Argentinië aankomt op het nemen van strafschoppen. De doelman van sc Heerenveen heeft zich tijdens het WK ontpopt tot de onbetwiste nummer één en is tevens de penaltyspecialist. Zelf een strafschop nemen ziet hij echter niet gebeuren.

Noppert dacht lange tijd mee te gaan als penaltyspecialist en had zich al min of meer in die rol geschikt, totdat bondscoach Louis van Gaal plots een basisplaats voor hem had ingeruimd tegen Senegal. "Zelfs voor mij is het een verrassing", aldus de broodnuchtere goalie. "Aanvankelijk dacht ik ook alleen bij de WK-selectie te zitten voor de penalty’s. Logisch toch? Omdat ik lang (2.03 meter, red.) ben en een grote reikwijdte heb. Nu sta ik zelfs in de basis van Oranje en zou dus zomaar onder de lat kunnen staan in de strafschoppenserie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Middels een lijstje met favoriete penaltynemers bereidde Noppert zich de afgelopen dagen voor op de Argentijnen. "Dat kan op een bidon staan, of worden aangegeven vanaf de kant door iemand van de staf of door Remko Pasveer of Justin Bijlow. Daar moeten we nog over beslissen", aldus Noppert, die nog niet weet hoe hij zijn tegenstanders uit de concentratie gaat halen. "Ik zal doen wat in me opkomt. Nee, niet heen en weer rennen. Iets moet bij je passen. Je moet wel proberen de strafschopnemer af te leiden, in zijn hoofd gaan zitten. Hoe? Ik weet het echt nog niet. Je kijkt penalty’s van ze terug, of je een voorkeur of patroon ziet en op basis daarvan ga ik reageren."

Valentijn Driessen beweerde woensdag dat Van Gaal met Noppert opnieuw een konijn uit de hoge hoed zou toveren, daar de doelman van Heerenveen over een goede trap beschikt en zomaar eens een strafschop zou kunnen nemen. Zelf houdt Noppert daar niet direct rekening mee. "We draaien als keepers mee bij het nemen van de penalty’s. Ik heb er wat gemaakt, maar ook gemist. Op het lijstje van Van Gaal zal ik ergens onderaan staan. Het kan zijn dat ik er één moet nemen."