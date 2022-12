Erop of eronder voor Engeland: ‘Southgate werkte 2 jaar aan anti-Mbappé-plan’

Donderdag, 8 december 2022 om 06:30 • Laatste update: 01:09

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft zich optimaal voorbereid op de aanstaande ontmoeting met Frankrijk. The Three Lions nemen het zaterdag in de kwartfinale van het WK op tegen de regerend wereldkampioen en met name Kylian Mbappé zal in de gaten worden gehouden door de Engelsen. Southgate lijkt echter optimaal voorbereid te zijn op de dreiging van de vleugelspeler, want The Independent weet te melden dat Southgate een 'anti-Mbappé-plan' heeft uitgewerkt en daar maar liefst twee jaar aan heeft gewerkt.

Mbappé is in Qatar in uitstekende vorm en wist al vijf keer doel te treffen in vier wedstrijden. In de achtste finale tegen Polen (3-1) was de aanvaller goed voor twee fraaie doelpunten, waarmee hij les Bleus naar de kwartfinale schoot. Het 'anti-Mbappé-plan' houdt in dat er een 'net zo gevaarlijke' speler tegenover Mbappé staat, om zijn defensieve tekortkomingen bloot te leggen. Mbappé, die op de linkerflank geposteerd staat, zou derhalve te maken kunnen krijgen met bijvoorbeeld Phil Foden, die dan rechts voorin zou kunnen spelen bij Engeland. De technicus van Manchester City was in de achtste finalewedstrijd tegen Senegal (3-0) nog goed voor twee assists, maar speelt normaliter vanaf links.

Bukayo Saka is de vaste rechtsbuiten van Engeland, maar een andere optie voor Southgate is Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United staat bekend om zijn snelheid en zou daarom een joker kunnen zijn voor de keuzeheer van de Engelsen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag, want Rashford stond alleen in de groepswedstrijd tegen Wales (3-0 overwinning) in de basiself. Aan de andere kant is de 25-jarige aanvaller verre van overbelast, waardoor Mbappé te maken zou kunnen krijgen met een ontketende Rashford.

De vermoedelijke directe tegenstander van Mbappé zal vermoedelijk rechtsback Kyle Walker zijn. De rechtsback van Manchester City staat bekend om zijn snelheid en aanvallende rushes, waardoor Mbappé verdedigend ook zijn bijdrage zou moeten leveren. Walker maakte de wedstrijd tegen Senegal vol, maar in de eerste twee groepswedstrijden kreeg Kieran Trippier nog de voorkeur. Toch lijkt Walker gezien de twee meest recente wedstijden te gaan starten. Even leek het erop dat Mbappé helemaal niet aanwezig zou zijn tegen Engeland, omdat hij de training van dinsdag miste. Le Parisien wist echter al snel te melden dat Mbappé rust kreeg en dat er van fysiek ongemak geen sprake is.