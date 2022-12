Derksen hekelt ‘sektarische’ activiteiten aangestuurd door Memphis en Gakpo

Donderdag, 8 december 2022 om 00:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:18

Johan Derksen gelooft niet in de oprechtheid van de plotselinge opkomst van religie binnen het Nederlands elftal. De analist laat zich in De Oranjewinter kritisch uit over over de gelovige Oranje-internationals. "Onder leiding van Memphis Depay en Cody Gakpo zijn 11 van de 26 spelers gelovig geworden. Daar keek ik van op", aldus Derksen.

Denzel Dumfries sprak na zijn heldenrol tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) zijn dankbaarheid uit aan Gakpo, die hem 'dichter bij God bracht'. Memphis laat zich al langere tijd uit over het belang van God in zijn leven. "Onder hun leiding hebben de spelers religieuze bijeenkomsten in het spelershotel", weet Derksen. "Ze bidden ook veel samen. Vroeger moesten de coaches de hoeren uit het hotel slepen en nu moeten ze de bijbel weghalen."

Wilfred Genee wil weten wat Derksen ervan vindt. "Ik vind dat een beetje sektarisch", zegt de analist. "Kijk, we hebben vrijheid van godsdienst, dus iedereen mag belijden wat hij wil, maar ik vind het binnen zo'n WK... Het is ook een beetje trendy in die kringen, ergens bij willen horen. Ik vind het een beetje eng." Derksen gelooft niet in de oprechtheid van sommige spelers.

"Het gebeurt onder leiding van Gakpo en Memphis. Dat zijn de sterspelers. Dan heb je altijd spelers die daar graag bij willen horen en die gaan dan mee bidden." Derksen heeft weinig met religie, zo is algemeen bekend. "Als we met bidden wereldkampioen moeten worden, dan hoeven we van mij geen wereldkampioen te worden... Ik geloof niet in de oprechtheid." René van der Gijp heeft een andere verklaring voor de opkomst van het geloof in Oranje: "De druk op die gasten is zo groot dat ze iets nodig hebben om zich aan vast te houden", denkt de oud-rechtsbuiten.