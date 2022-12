Yassin Ayoub: ‘Het is best kwalijk wat onze meneer Johan Derksen zei’

Woensdag, 7 december 2022 om 23:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:21

Yassin Ayoub laakt de uitspraken van Johan Derksen over Lionel Messi. De middenvelder van Excelsior neemt het in het programma Leeuwen van Voetbalzone op voor de Argentijnse ster, die vrijdag in de kwartfinale uitkomt tegen Nederland. "Ik vind het best kwalijk wat onze meneer Johan zei", aldus Ayoub.

Derksen sprak maandag in De Oranjewinter harde woorden over Messi en het Argentijnse elftal. "Opa met zijn tien spelertjes die er niet zoveel van kunnen", aldus de flamboyante voetbalanalist, die de afgelopen jaren zelden op een positieve noot over Messi te betrappen was. "Als hij de bal heeft is het leuk, maar zodra Nederland de bal heeft, speelt Argentinië met tien man. Want Messi doet niet mee als de tegenpartij de bal heeft."

Ayoub gaat totaal niet mee in die kritiek. "Ik ben een hele grote Messi-fan en ik zie ook wat hij op dit WK weer doet", aldus de voormalig Feyenoorder. "Het is gewoon heel knap om op deze leeftijd het verschil te blijven maken. Ik vind dat best wel kwalijk wat hij zei, omdat je niet anders kunt dan respect hebben voor deze man, puur vanwege wat hij heeft bereikt."

"Dat moet je niet serieus nemen, joh", haakt Ali Boussaboun in. De oud-spits geeft Nederland toch goede kansen. "Het is een goed moment om Argentinië te treffen. Ángel Di María is niet helemaal fit, na Messi hun beste speler." Di María keerde woensdag wel terug op het trainingsveld en lijkt te kunnen spelen. "Maar ze hebben mij nog niet overtuigd. Op 35-jarige leeftijd moet Messi nog steeds alles creëren en alles doen. Als Oranje Messi kan ontregelen, dan heb je al zestig, zeven procent bereikt."

Ayoub weet waar de sleutel ligt voor Oranje. "Het is het WK van fitheid", aldus de middenvelder. "Dat is een beetje het hedendaagse voetbal: hoe fit ben je, hoe lang kun je het volhouden? Ik denk dat Nederland aardig fit is, vooral dankzij de tactiek die ze hanteren. Dat vind ik een hele mooie tactiek. Blind komt in zijn kracht door Aké. Memphis komt in zijn kracht door Blind. Frenkie kan excelleren op het middenveld. Dat soort spelers kan excelleren door de goede organisatie achterin."