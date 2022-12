Diepe onvoldoende voor geïrriteerde Van de Beek bij nederlaag United

Woensdag, 7 december 2022 om 21:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:10

Erik ten Hag heeft met zijn Manchester United een oefennederlaag geleden. Op bezoek bij Cádiz werd het 4-2 voor de nummer negentien van LaLiga. United moest het zoals bekend doen zonder zijn WK-gangers, waardoor onder meer Donny van de Beek een basisplaats kreeg toebedeeld. De Nederlander maakte echter geen bijster sterke indruk en kreeg van Manchester Evening News een 4.

Volgens de lokale krant had Van de Beek 'geen impact' op het spel van the Red Devils. Ondanks de afwezigen kon Ten Hag nog een aardig elftal opstellen. Zo vormden Alejandro Garnacho, Anthony Martial en Anthony Elanga de voorhoede, terwijl ook Victor Lindelöf, Martin Dúbravka en Aaron Wan-Bissaka mochten opdraven. De basiself van United leek echter niet helemaal bij de les te zijn, want al binnen dertien minuten stond het 2-0 voor de thuisploeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Carlos García-Díe opende de score na zeven minuten spelen via een kopbal, doordat de verdediging van United er niet goed uitzag. Nadat Martial zijn gekrulde schot gekeerd zag worden door Jeremías Ledesma, was het aan de andere kant wel raak via Choco Lozano. De Hondurees wist te profiteren van slecht verdedigend werk van Wan-Bissaka. Nog voor de twintigste minuut kreeg United de mogelijkheid om terug in de wedstrijd te komen. Een overtreding op Zidane Iqbal leidde tot een strafschop, die door Martial werd benut: 2-1. Het liep niet bij de ploeg van Ten Hag en dat leidde even voor rust tot irritatie bij Van de Beek, die niet blij was dat Elanga in buitenspelpositie een pass van Scott McTominay ontving. De Schot was net als Van de Beek niet blij met Elanga.

Van de Beek werd net als bijna het gehele elftal in de rust gewisseld. De Nederlander kreeg net als Wan-Bissaka, Elanga en Brandon Williams een 4 voor zijn optreden voor rust. Drie minuten na rust wist jeugdspeler Kobbie Mainoo voor de gelijkmaker te zorgen, door na goed combinatiespel over de rechterkant af te werken: 2-2. De jeugdige invallers bleken echter niet opgewassen tegen Cádiz, dat net als United tien keer wisselde in de rust. Eerst wist Rubén Sobrino er 3-2 van te maken na een fraaie voorzet van Theo Bongonda, waarna de Congolees een kwartier voor tijd ook een assist in huis had op Tomás Alarcón, die er na een vlotte counteraanval 4-2 van maakte.