Driessen: ‘Als je die vijf van Ajax ziet... dan mag je je diep schamen’

Woensdag, 7 december 2022 om 21:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:18

Valentijn Driessen vindt het beschamend dat Ajax woensdag in een oefenwedstrijd tegen FC Volendam (5-4 winst) met 0-3 achter kwam. De journalist van De Telegraaf wijst op de vele eerste elftalspelers die aan de aftrap verschenen. "Dan mag je inderdaad de ogen uit je kop schamen als je met 3-0 achter komt tegen FC Volendam", aldus Driessen in de podcast Kick-off Qatar.

Ajax speelde tegen Volendam met een veredeld jeugdelftal, uiteraard zonder de internationals die nog actief zijn in Qatar. "Dat klopt wel, maar als je de verdediging ziet... Daar zitten allemaal eerste elftalspelers bij, waarvan er zeker drie ook zullen gaan spelen na de winter", denkt Driessen. Dat geldt niet voor Maarten Stekelenburg, die onder de lat stond. "Maar dat is wel de eerste resevekeeper."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De defensie bestond in het centrum uit Calvin Bassey en Ahmetcan Kaplan, die hersteld is van zijn knieblessure. Devyne Rensch en Owen Wijndal bezetten de backposities. "We hebben die Mexicaan (Jorge Sánchez, red.) hier gezien in Qatar... Die kan er geen hout van", aldus Driessen, die dan ook vermoedt dat Rensch de vaste rechtsback blijft. Ook Bassey en Wijndal behoorden voor de WK-break tot de basisspelers van Ajax, terwijl Kaplan door zijn vroeg opgelopen blessure nog wacht op zijn officiële debuut.

Mike Verweij zag op Twitter na de 0-3 tussenstand direct berichten verschijnen met de hashtag #SchreuderOut en vindt dat nogal voorbarig. Driessen oordeelt harder: "Het biedt weinig perspectief. Als je in dit soort wedstrijden, met zo'n verdediging, binnen no time drie doelpunten om je oren krijgt..." Via doelpunten van de zestienjarige Jorrel Hato, Francisco Conceiçao (tweemaal) en Brian Brobbey (eveneens twee keer) won Ajax uiteindelijk alsnog.