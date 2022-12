Boze zussen komen met indringende oproep aan Cristiano Ronaldo

Woensdag, 7 december 2022 om 20:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:17

Katia en Elma Aveiro hebben het opgenomen voor hun broer Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler werd dinsdag voor het achtste finaleduel met Zwitserland (6-1 overwinning) tot verrassing van velen gepasseerd. Bondscoach Fernando Santos gaf de voorkeur aan Gonçalo Ramos, die dat vertrouwen meer dan terugbetaalde met een hattrick. De zussen hebben genoeg gezien. "Kom naar huis", zo klinkt de oproep van Katia Aveiro.

"Ik heb hem zo vaak gevraagd om te vertrekken, zonder terug te kijken", zegt Katia Aveiro op Instagram. "Niet meer vechten. Niet meer lijden. Hij boog zijn hoofd en dacht eraan hoeveel hij al gedaan heeft en hoeveel hij bereikt heeft... En hij bleef." Ronaldo begon het toernooi nog als basisspeler en kwam in het openingsduel met Ghana (3-2) vanaf de strafschopstip tot scoren. Nadien stokte de doelpuntenproductie van Ronaldo echter en na het overtuigende optreden van Ramos lijkt een basisplaats verder weg dan ooit.

"Ik wilde echt dat hij naar huis zou komen, het nationale team zou verlaten en dat hij naast ons zou zitten, zodat we hem kunnen knuffelen en vertellen dat alles in orde is", gaat Katia Aveiro verder. "Hem eraan helpen herinneren wat hij bereikt heeft en waar hij vandaan komt. Ik wilde echt dat hij niet meer verder zou gaan, we hebben genoeg geleden", besloot de jongste zus van de transfervrije Portugees. Voor Ronaldo was het zijn eerste invalbeurt op een internationaal eindtoernooi sinds het EK in 2004, dat in Portugal gehouden werd.

Ook Elma Aveiro, de andere zus van Ronaldo, laat van zich horen. "Vandaag zijn we allemaal samen. Als je denkt dat het zo zou moeten zijn, zal ik er zijn om het te aanschouwen", sprak zij haar broer bemoedigende woorden toe. "Ik weet niet waarom en ik begrijp het niet", doelt Elma Aveiro op de verrassende reserverol van haar broer. "Maar ik weet zeker dat we later antwoorden zullen krijgen van God. Hij faalt nooit, we zullen zien." Portugal neemt het zaterdag in de kwartfinale op tegen Marokko.