Perschef Brazilië verwijdert kat op grove wijze: zaal reageert geschokt

Woensdag, 7 december 2022 om 19:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:51

De persconferentie van Vinícius Júnior is woensdag in Qatar verstoord door een kat. Aanvankelijk leidde dat tot hilariteit onder de aanwezigen in de perszaal van het Braziliaanse team, totdat de perschef op nogal hardhandige wijze ingreep.

De kat werd door de persvoorlichter met twee handen bij het nekvel gegrepen en van tafel gesmeten, waarna er een duidelijk hoorbare schok door de zaal met journalisten ging. Ook Vinícius was even met stomheid geslagen, maar de aanvaller van Real Madrid lachte daarna vooral om de actie van zijn perschef. Het dier kwam er zonder kleerscheuren vanaf, weet Marca, dat de kat daarna nog filmde.