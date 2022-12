‘Waarom is Luis Enrique er nog?’ Marca noemt ‘5 grote zonden’ van bondscoach

Woensdag, 7 december 2022 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:13

Luis Enrique ligt na de uitschakeling op het WK tegen Marokko (0-0, verlies na strafschoppen) zwaar onder vuur in Spanje. Marca zaagt serieus aan de stoelpoten van de bondscoach, die volgens de grootste sportkrant van het land minimaal vijf grote fouten heeft begaan in Qatar. "Luis Enrique deed niet wat Roberto Martínez en Gerardo Martino wél deden bij respectievelijk België en Mexico, hoewel er genoeg redenen waren om onmiddellijk ontslag te nemen na de uitschakeling", aldus Marca.

De Madrileense krant prijst Luis Enrique voor het opbouwen van een nieuwe generatie voetballers die erin zou moeten kunnen slagen om de 'negatieve dynamiek rond het Spaanse elftal' te doorbreken. Namen die genoemd worden zijn die Pedri, Gavi, Ferran Torres en Ansu Fati, terwijl ook Nico Williams en Alejandro Balde in Qatar al aan het Spaanse elftal mochten ruiken. "Dat is de grootste erfenis van Luis Enrique, maar na de vroege uitschakeling in Qatar, wegen de zonden van de bondscoach zwaarder."

1. Luis Enrique: "We gaan vechten in Qatar, aan moed zal het niet ontbreken"

Luis Enrique wordt door Marca aangesproken op een uitspraak die hij deed bij het presenteren van zijn WK-selectie. "De bondscoach wist dat gevoel niet over te brengen op zijn spelers toen het tegen Japan (2-1 verlies) en Marokko slechter ging", aldus de sportkrant. Spanje wist het 'eindeloze balbezit' (83 procent tegen Japan, 77 procent tegen Marokko) nauwelijks om te zetten in doelgevaar. "Dat komt omdat de spelers zich toelegden op risicoloze passjes", klinkt het.

2. 'Er is nooit gedacht aan plan B'

Luis Enrique kent slechts één manier om voetbal te spelen: het 4-3-3-systeem staat buiten kijf. "Maar als plan A mislukt, zoals tegen Japan en Marokko, is er geen plan B", aldus de krant, die grote vraagtekens zet bij de opstelling en het selectiebeleid. Spanje ging naar Qatar met slechts één pure nummer 9 (Álvaro Morata) en speelde met 'een onbeweeglijk middenveld' (Sergio Busquets, Pedri en Gavi) dat 'heel ver van het vijandelijke strafschopgebied opereert'. "En met vleugelspelers zonder diepgang en met weinig doelpunten."

3. Geen zelfkritiek: "Ik ben meer dan tevreden"

Luis Enrique vertoonde in Qatar 'geen greintje zelfkritiek', zo klinkt het in Spanje. 'Hoogstens over de slechte tien minuten tegen Japan' was de keuzeheer kritisch op zijn elftal. Marca vindt een citaat van Luis Enrique direct na de uitschakeling tegen Marokko exemplarisch voor het kritisch vermogen van de coach: "Ik ben meer dan tevreden met mijn team, ze hebben mijn idee perfect uitgevoerd."

4. 'Geen oplossingen: de wissels maakten het team slechter'

Op het WK in Qatar kwam er 'niets' van Luis Enrique vanaf de bank, klinkt het. "De veranderingen maakten het team altijd slechter, met uitzondering van het geval van Nico Williams tegen Marokko." De rechtsbuiten viel in de achtste finale sterk in en viel op met individuele acties. "Wat van een coach wordt verlangd, is precies het vermogen om van spel te veranderen, maar hij wisselde Gavi toen hij beter speelde dan Pedri", vindt Marca.

5. 'De onaantastbaarheid van spelers ondanks slechte prestaties'

Luis Enrique zei na de deceptie tegen Marokko spijt te hebben van zijn omgang met Pablo Sarabia. De vleugelaanvaller van Paris Saint-Germain kreeg in Qatar slechts drie speelminuten. "Ik ben erg oneerlijk geweest tegen hem. Ik heb het hele WK ongelijk gehad over Sarabia", aldus Luis Enrique. Marca stelt: "Het gebrek aan vertrouwen in spelers als Sarabia staat in schril contrast met het blinde vertrouwen in spelers die niet hebben gepresteerd, maar die onaantastbaar bleven, zoals Busquets, Pedri, Ferran en Dani Olmo..."