Basisspeler van Engeland plots onzeker voor treffen met Frankrijk

Woensdag, 7 december 2022 om 19:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

Declan Rice heeft de training van woensdag moeten missen, zo meldt Sky Sports. De middenvelder van Engeland is ziek en schitterde derhalve door afwezigheid. Het is nog onzeker of de sterspeler van West Ham United op tijd herstelt voor de kwartfinale van zaterdag tegen Frankrijk, al lijkt die kans wel groot.

"Het lijkt niet op een voetballende blessure", verduidelijkt Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol. "Hij heeft de training gemist wegens ziekte, misschien is het iets als de griep. Als dat inderdaad zo is, zou je denken dat hij op tijd herstelt voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Maar Gareth Southgate heeft wel keuze op die positie", stelt de verslaggever. "Kalvin Phillips zou hem kunnen vervangen als het van kwaad tot erger gaat met Rice. Ongeveer een jaar geleden was hij de speler van het jaar bij Engeland en alom aanwezig op het EK."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De mogelijke afwezigheid van Rice zou een flinke domper zijn voor the Three Lions. Bondscoach Southgate deed tot nu toe in ieder duel een beroep op Rice. De 23-jarige middenvelder begon bovendien telkens aan de aftrap. Alleen in de wedstrijd tegen Wales werd Rice was rust gegund, toen hij bij een 0-2 voorsprong werd afgelost door Phillips. De middenvelder van Manchester City lijkt bij afwezigheid van Rice dan ook de aangewezen persoon om zijn plek centraal op het middenveld in te nemen.

"Hij heeft nog niet veel gespeeld in Qatar, omdat Rice, Jude Bellingham en Jordan Henderson zo goed hebben gespeeld", concludeert Solhekol. Southgate gaf in de eerste twee wedstrijden dit WK, tegen Iran (6-2 winst) en de Verenigde Staten (0-0), nog wel de voorkeur aan Mason Mount boven Henderson. Sinds de wedstrijd tegen Wales (3-0 overwinning) verdween de middenvelder van Liverpool niet meer uit de basis. In het achtste finaleduel met Senegal nam Henderson bovendien de openingstreffer voor zijn rekening. Phillips viel tegen de Afrikanen in de 82e minuut in voor Henderson.