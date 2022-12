‘Mijn droom is om ooit in Engeland te spelen, maar Ajax was ook heel mooi’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennia lang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Eros Maddy, die afgelopen zomer van Jong FC Utrecht de overstap naar Helmond Sport maakte.

“Of ik uit een echte voetbalfamilie kom? Nee, nee, ik heb alleen maar zussen”, zegt Maddy lachend. Al snel werd echter duidelijk dat de inmiddels 21-jarige aanvaller over talent beschikte. Ajax pikte hem in 2014 op uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Uiteindelijk speelde Maddy vijf seizoenen in de jeugd van Ajax. “Dat was een hele mooie periode, waarin ik veel leuke dingen heb meegemaakt”, zo klinkt het trots. “

Maddy speelde tussen 2014 en 2015 in de jeugdopleiding van Ajax.

“Het was een goede opleiding en ik heb met veel jongens samengespeeld die nu ook op een hoog niveau spelen”, vervolgt Maddy. “Toen ik in de jeugdopleiding terechtkwam, werd ik een lichting doorgeschoven en speelde ik samen met jongens als Sergiño Dest, Sven Botman en Jurgen Ekkelenkamp. Later heb ik ook weer met mijn eigen lichting gespeeld, dat was met Jurriën en Quinten Timber, Liam van Gelderen, Brian Brobbey, Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor etcetera. Dat was een hele sterke lichting.”

Gevraagd naar hoogtepunten in zijn Ajax-periode, heeft Maddy vooral warme herinneringen overgehouden aan zijn eerste jaar. “We wonnen gelijk alles wat we konden winnen: de beker, Supercup en het kampioenschap. De toernooien die we speelden, waren ook mooi om mee te maken. Dan ging je naar het buitenland, speelde je wedstrijden tegen andere jeugdelftallen. Ik heb bijvoorbeeld tegen Bukayo Saka, Jadon Sancho en Phil Foden gespeeld, zij staken er al echt bovenuit, terwijl je ook zag dat Ansu Fati buitencategorie was.”

Voor Maddy was - en is het nog steeds - zijn grote droom om ooit in Engeland te voetballen. In zijn tienerjaren kon hij tweemaal rekenen op Engelse interesse. “In 2019 maakte ik de overstap naar FC Utrecht, maar ik had toen ook al gesprekken gevoerd met Leeds United, al weet ik niet hoe concreet zij exact waren. Mijn gevoel bij FC Utrecht was echter gelijk goed. Dat het dicht bij huis was, was ook wel fijn. Vandaar dat mijn keuze destijds daarop viel.” In de jeugd van Ajax wekte Maddy ook al eens de interesse van Manchester United. “Toen ik vijftien was, was ik topscorer van Nederland Onder 15. Mijn familie en zaakwaarnemer hadden al een bezoek aan Manchester gebracht. Dat was een optie, tot ik mijn voet brak. Ik lag er heel lang uit. De botbreuk geneesde ook niet snel, waardoor ik een schroef in m’n voet moest laten zetten. Daardoor is dat nooit doorgegaan. In Engeland spelen is een droom en Manchester United was een prachtige stap geweest, maar Ajax was ook heel mooi.”

Met zijn keuze voor FC Utrecht kreeg Maddy 3,5 jaar geleden de kans om regelmatig speelminuten te maken in het beloftenelftal van de Domstedelingen. “Ik weet nog dat de oudere jongens bij Ajax Onder 19 regelmatig aangaven dat de Keuken Kampioen Divisie een zware competitie is. Ik wist toen nog niet echt wat ik me ervan moest voorstellen. Alleen toen ik mijn eerste wedstrijd voor Jong FC Utrecht speelde, was ik na twintig minuten helemaal kapot. Bij Ajax in de jeugd hadden we altijd de bal en hoefden we niet veel te lopen, maar nu moest ik opeens echt hard werken en speelde ik tegen oudere en fysiek sterkere jongens. Door veel wedstrijden te spelen, leerde ik daarmee om te gaan.”

Maddy in actie met Helmond Sport tegen zijn voormalig werkgever.

Eind 2021 debuteerde Maddy in het eerste elftal van FC Utrecht. Zowel in het bekerduel met SteDeCo (0-5 winst) als in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard kwam hij in de slotfase als invaller binnen de lijnen. “Ik had het echt niet verwacht, zeker mijn Eredivisie-debuut zag ik niet aankomen”, erkent hij. “Ik trainde weer mee met het eerste elftal, nadat ik er lang had uitgelegen vanwege een blessure. Er waren nog zeven minuten te spelen tegen Fortuna en toen zei de trainer (René Hake, red) dat ik in mocht vallen. Het stond nog 2-2. Meestal vallen er dan jongens in die vaker spelen, maar Hake gaf toch vertrouwen aan mij. Daar ben ik hem zeker dankbaar voor.”

De optie in het contract van Maddy werd afgelopen zomer niet door FC Utrecht gelicht, waardoor hij voor een transfervrije overstap naar Helmond Sport koos. De vleugelaanvaller kon de knop naar eigen zeggen na het slechte nieuws snel omzetten. “Ik wilde gewoon in een eerste elftal spelen, ook met oudere jongens. Zoveel mogelijk minuten maken, dus het was niet echt een domper. Helmond Sport voelde als een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen.” Met jongens als Tom Beugelsdijk, Michael Chacón, Elmo Lieftink, Daniël Breedijk werd er flink wat ervaring binnengehaald. Helmond Sport sprak daarnaast torenhoge ambities uit.

De vele nieuwe spelers hadden alleen niet direct het gewenste resultaat, hetgeen halverwege oktober resulteerde in het ontslag van trainer Sven Minnen. “Dat de club ambitieus is merkte je afgelopen zomer wel aan de selectie, ja”, geeft Maddy aan. “Er werden veel nieuwe spelers gehaald met kwaliteit, maar we kenden elkaar nog niet allemaal. We spelen nu een half jaar samen, dus er zijn meer automatismen. Ik denk dat er nog veel meer potentie in onze selectie zit en verwacht dat we in de tweede seizoenshelft een stuk beter presteren.” Vanwege een kuitblessure moest Maddy de laatste zes competitieduels van Helmond Sport aan zich voorbij laten gaan. “Dat was wel lastig. Ik wilde het elftal graag helpen en eigenlijk ook alles spelen.”



Maddy omschrijft zichzelf als ‘een snelle vleugelaanvaller, die goed is in de één-tegen-één’ en kijkt graag naar spelers als Kylian Mbappé. “Als je ziet wat hij op zijn leeftijd allemaal al heeft weten te presteren. Daarnaast kan ik ook genieten van een speler als Karim Benzema.” De afgelopen 2,5 week heeft Maddy regelmatig naar het WK in Qatar gekeken, waar ook zijn voormalig ploeggenoten Kenneth Taylor en Jurriën Timber actief zijn. “Het is mooi om te zien dat zij het zo goed doen.” Terwijl Oranje vrijdag een kwartfinale tegen Argentinië wacht, kijkt Maddy vooral uit naar aanstaande maandag. Op bezoek bij PEC Zwolle lonkt voor hem na ruim twee maanden zijn rentree bij Helmond Sport.

