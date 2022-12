Le Parisien komt met verklaring voor afwezigheid van Kylian Mbappé

Woensdag, 7 december 2022 om 18:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:33

Kylian Mbappé is zaterdag gewoon van de partij voor de kwartfinale van het WK. Les Bleus nemen het dan in een absolute kraker op tegen Engeland, een treffen dat de sterspeler mogelijk leek te moeten missen. Mbappé ontbrak namelijk op de training van dinsdag. Volgens de Franse krant Le Parisien is er echter niets aan de hand en werd de 23-jarige aanvaller rust gegund.

De geluiden over een mogelijke absentie van Mbappé hebben tot verbazing geleid binnen het Franse kamp. Zo liet Ibrahima Konaté woensdag weten dat er van zorgen binnen de selectie geen moment sprake was. "We hebben het er eigenlijk helemaal niet over gehad", liet de centrumverdediger van Liverpool weten. "Hij rustte gisteren (dinsdag, red.) gewoon uit. Hij had een ander soort trainingssessie te doen. Daar was niets zorgwekkends aan. Niets verrassend ook", sprak de 23-jarige verdediger duidelijke taal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch kwamen de speculaties over een mogelijke blessure niet geheel uit de lucht vallen. Mbappé kampte voor het laatste groepsduel met Tunesië (1-0 nederlaag) met lichte enkelklachten en startte mede daarom op de bank tegen de Noord-Afrikanen. De vleugelspeler loodste zijn land vervolgens met twee fraaie treffers in het achtste finaleduel met Polen (3-1) naar de kwartfinale. Van een eventuele reactie op zijn enkel of een ander lichaamsdeel is volgens Le Parisien dus definitief geen sprake. Het wegvallen van Mbappé zou niet de eerste grote tegenvaller zijn geweest voor de regerend wereldkampioen.

Nog voor de eerste wedstijd van de Fransen moest Real Madrid-spits Karim Benzema afhaken vanwege een dijblessure, terwijl ook Chelsea-spelers N'Golo Kanté (hamstring) en Wesley Fofana (knie) moesten afbellen. Mbappé kwam dit toernooi al vijf keer tot scoren en lijkt een onmisbare speler te zijn voor bondscoach Didier Deschamps. Naast het duel met Polen kwam Mbappé ook al twee keer tot scoren in de wedstrijd tegen Denemarken (2-1 winst). Inclusief zijn treffer tegen Australië (4-1 overwinning) staat Mbappé, inclusief het WK van 2018, op het indrukwekkende aantal van negen doelpunten op een mondiaal eindtoernooi.