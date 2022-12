Andries Noppert kent geen angst voor Lionel Messi: ‘Hij is ook maar een mens’

Woensdag, 7 december 2022 om 17:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:52

Andries Noppert staat vrijdag voor de grootste wedstrijd uit zijn carrière. De doelman van sc Heerenveen, die bij de start van het WK debuteerde als Oranje-international, maakt in Qatar een sterke indruk tussen de palen. Vrijdag wacht voor de nuchtere, boomlange Fries de kwartfinale tegen het Argentinië van Lionel Messi. "Angst voel ik zeker niet", aldus Noppert op de persconferentie.

Argentinië wist zich na een verrassende nederlaag tegen Saudi-Arabië te herstellen met overwinningen op Mexico en Polen, terwijl er in de achtste finale werd afgerekend met Australië. Messi was alleen in de wedstrijd tegen Polen niet trefzeker. "Hij is een heel goede speler, maar ook hij kan missen", doelt Noppert op de sterspeler van Paris Saint-Germain. "Dat hebben we eerder dit toernooi gezien. Hij is, net als wij, een mens. Natuurlijk is hij goed, maar ook hij kan missen.” Nederland zal teren op zijn ongeslagen status van negentien wedstrijden. Bovendien kreeg Oranje pas twee doelpunten tegen, waarvan de laatste tegen de Verenigde Staten (3-1) op miraculeuze wijze het doel in ging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noppert hield de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in de beginfase tegen de Noord-Amerikanen op de been met een knappe redding op een poging van Christian Pulisic. "Als klein jongetje droom je ervan op een WK te zijn", vertelt de Touer van Jouer. "Als je mijn carrière ziet, dan berg je die droom op. Maar ik ben ervoor blijven vechten. Er is maar één bondscoach die me hier had kunnen brengen en dat is onze bondscoach. Ik ben trots hier te zijn en moet keihard blijven werken. Dat is het allerbelangrijkste.” Het Nederlands elftal leek lange tijd een utopie voor de 28-jarige doelman, die niet zo lang geleden nog reserve was bij Go Ahead Eagles.

"Ik moet gewoon mezelf zijn", stelt Noppert tegenover een drukke perszaal. "Dat probeer ik. Dat accepteren de jongens en staf ook. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik probeer het lekker op mijn eigen manier te doen. Het is voor mij wel een andere wereld, maar daardoor ga ik me niet anders gedragen.” Dat de Fries in een andere wereld in beland, is inmiddels wel duidelijk. Noppert liet eerder weten niets te hebben met een luxe bootvaart, terwijl hij niet ontkende de slechtst betaalde speler van de Oranje-selectie te zijn. "Jazeker, honderd procent. Mogen mensen gerust vragen hoor. Geen probleem. Lijkt me ook nogal logisch", lachte Noppert. De confrontatie met Argentinië staat voor vrijdag 20.00 uur Nederlandse tijd op het programma.