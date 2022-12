Virgil van Dijk wordt moe van terugkerend onderwerp tijdens persmomenten

Woensdag, 7 december 2022 om 16:54 • Wessel Antes • Laatste update: 17:37

Virgil van Dijk werd tijdens de voorbereidende persconferentie op het duel met Argentinië woensdag opnieuw bestookt met vragen over Lionel Messi. De aanvoerder van Oranje lijkt niet voortdurend over de sterspeler van la Albiceleste te willen praten. Van Dijk benadrukt dan ook dat Argentinië meer is dan alleen Messi. “Het is niet Nederland tegen Messi maar Nederland tegen Argentinië.”

In aanloop naar de kwartfinale van vrijdag draait het veelal om één man: Messi. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain is hoofdonderdeel van het gros van de vragen tijdens persconferenties. Wanneer Van Dijk de zoveelste vraag krijgt over het uitschakelen van Messi grijpt hij in. “Het is Argentinië uitschakelen. We weten natuurlijk dat Messi heel goed is, maar Argentinië heeft heel veel goede spelers. Het is niet Nederland tegen Messi maar Nederland tegen Argentinië.”

Van Dijk zelf speelde eerder al tegen Messi in de halve finale van de Champions League, in 2019. Na een 3-0 nederlaag in Barcelona was Liverpool thuis met 4-0 te sterk voor de Catalanen. Toch zegt dat duel niets over aankomende vrijdag volgens Van Dijk. “Ik denk dat het een andere situatie was. We hebben net een belangrijke meeting gehad. We gaan er hard op trainen en we zullen klaarstaan om Argentinië te bestrijden.” Oranje speelt vrijdagavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail Stadium. De Argentijnse supporters zullen flink in de meerderheid zijn.

“Het gaat een heel ander sfeertje worden”, aldus Van Dijk, die de grootschalige support voor Argentinië niet als een nadeel ziet. “Ik denk dat het alleen maar lekker is om in zo'n ambiance te spelen. Een goed sfeertje hopelijk, ik heb er zin in.” Verder sprak Van Dijk ook over het groepsgevoel bij Oranje. “Het is vaak gezegd maar de groep is heel hecht. De beelden die jullie zagen toen we terugkeerden in het hotel, die zijn echt. De mensen die daar werken, die zo blij voor ons zijn, maken ook deel uit van de groep.”