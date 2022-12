Alfred Schreuder laat zich uit over plannen van Ajax in transferwindow

Woensdag, 7 december 2022 om 16:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:01

Ajax maakt zich op voor een belangrijke tweede seizoenshelft. De Amsterdammers verbleven, zonder de WK-gangers, vorige week in het Spaanse Marbella. Trainer Alfred Schreuder zegt tegenover Ajax TV dat hij tevreden is over het verloop van die trainingsweek. Daarnaast blikt de oefenmeester vooruit op de winterse transferperiode, waarover hij de verwachting uitspreekt dat er het een en ander staat te gebeuren.

"Een club als Ajax moet altijd kijken naar versterkingen en dat zijn we ook verplicht aan hetgeen we willen", legt Schreuder uit. "Maar het moet wel haalbaar zijn en een speler moet direct inzetbaar zijn." Op welke posities Schreuder en de directie versterkingen willen zien, is nog onduidelijk. "Dat hebben we met de club besproken, maar dat is niet iets wat ik voor de camera hoef te zeggen." Het lijkt ook aannemelijk dat de Amsterdammers spelers zullen verliezen. Zo meldde BILD woensdag nog dat Borussia Dortmund hengelt naar de diensten van Mohammed Kudus.

De Ghanees maakte op het WK een uitstekende indruk. Ondanks dat the Black Stars er in de groepsfase uitvlogen, wist Kudus met een assist en twee goals de schijnwerpers op zich gericht te krijgen. De aanvallende middenvelder annex aanvaller is daardoor sneller terug dan de internationals van Nederland, dat het vrijdag in de kwartfinale opneemt tegen Argentinië. Toch hoopt Schreuder niet op uitschakeling van Oranje, om zo zijn spelers sneller terug te krijgen. "We hopen allemaal dat Nederland wereldkampioen wordt, want ik vind dat je positief naar de zaak moet kijken. Ze komen dan met heel veel vertrouwen terug. Dat is juist heel goed, voor iedereen is dat goed."

Na de uitschakeling of eindwinst van Nederland krijgen de internationals, te weten Remko Pasveer, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Daley Blind en Davy Klaassen, een korte vakantie. Daarna wacht de tweede seizoenshelft met Ajax. "We hebben straks een voorbereiding van een goede twee weken", zegt Schreuder. "Dat is korter dan andere teams, dat weet ik ook, maar dat is een gegeven. Aan de andere kant hebben we daardoor ook meer internationals en ook betere spelers." De Mexicaanse WK-gangers van Ajax, Edson Álvarez en Jorge Sánchez, hebben zich reeds gemeld in Amsterdam. Ook aanvoerder Dusan Tadic (Servië) wordt deze week terugverwacht.