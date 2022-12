Verbazing bij het Portugese journaille: Cristiano Ronaldo trekt eigen plan

Woensdag, 7 december 2022 om 14:54 • Wessel Antes • Laatste update: 14:56

Cristiano Ronaldo is woensdag opnieuw het onderwerp van gesprek in Portugal. Waar alle wisselspelers een dag na de 6-1 zege van a Seleção op Zwitserland deelnamen aan een buitentraining, besloot de 37-jarige superster zijn eigen plan te trekken: Ronaldo meldde zich niet op het trainingsveld. Het Spaanse Marca meldt dat de goaltjesdief wel gewoon fit is en schetst dat bij het Portugese journaille de verbazing overheerst.

De Portugese reserves moesten zich woensdagochtend melden op het veld, terwijl de basisspelers binnen in de sportschool werkten aan hun herstel. Ronaldo was echter niet te vinden op het trainingsveld. De rechtspoot mocht dinsdagavond pas in de 74ste minuut opdraven tegen Zwitserland, waardoor de Portugese journalisten hem hadden verwacht op de training. Ronaldo was de enige wisselspeler die ontbrak, terwijl hij geen fysieke ongemakken heeft.

Marca schrijft dat de verbazing momenteel overheerst bij het Portugese journaille, zeker na de bevestiging vanuit het Portugese trainingskamp: Ronaldo verkeert in perfecte conditie. “Het is zeer verrassend dat hij niet met de wisselspelers trainde.” Wat de precieze reden van Ronaldo zijn afwezigheid was zal nog moeten blijken, al denkt men in de buitenlandse media al te weten dat het zijn eigen besluit is geweest. Of Ronaldo wel in de sportschool aanwezig was bij de basisspelers is ook niet duidelijk.

Ronaldo werd tegen Zwitserland vervangen door Benfica-spits Gonçalo Ramos. De 21-jarige rechtspoot was als basisklant direct driemaal trefzeker. Daarnaast fungeerde Ramos als aangever bij de 4-0 van Raphaël Guerreiro. Het lijkt er daardoor niet op dat Ronaldo aanstaande zaterdag tegen Marokko wel in de basis staat. De transfervrije sterspeler was dit WK pas eenmaal trefzeker, tijdens de openingswedstrijd tegen Ghana (3-2 winst). Ronaldo had daar wel een penalty voor nodig.