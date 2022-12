GOAL50 2022: Stem hier en help mee de winnaar bepalen!

Woensdag, 7 december 2022 om 12:35 • Laatste update: 13:32

De GOAL50 is terug! Net als afgelopen jaar laten onze collega's van GOAL de fans kiezen wie de beste speler en speelster van 2022 zijn. Maar niet alleen dat: ter ere van het WK dat nu bezig is, is er ook een speciale World Cup Wonders-categorie opgenomen. Daarin rolt de beste speler aller tijden op een mondiaal eindtoernooi uit de bus.

In de eerste 36 edities werden de winnaars van de GOAL50 gekozen door een panel van experts. Vorig jaar was het eerste jaar waarin de fans de macht kregen. Dat bleek een groot succes: er werden liefst 23 miljoen stemmen uitgebracht, verdeeld over 150 landen wereldwijd. Daarom is er weer besloten om jullie, de fans, de touwtjes in handen te geven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het werkt als volgt. GOAL heeft voor iedere categorie een shortlist opgesteld van vijftig spelers. Die lijsten zijn hier te zien. De bezoeker stemt niet zomaar op één speler. Wie de lijsten opent ziet dat er telkens twee verschillende spelers tegenover elkaar worden gezet. Het is aan de bezoeker om te kiezen wie van de twee de voorkeur krijgt.

Wat anders is ten opzichte van vorig jaar is de nieuwe categorie World Cup Wonders. Spelers die furore hebben gemaakt op verleden WK-edities worden tegenover elkaar gezet, en het is aan de fans om te beslissen wie er bovenaan de lijst eindigt. Wordt het Dennis Bergkamp, met zijn legendarische goal tegen Argentinië in 1998? Johan Cruijff? Of toch Pelé, die driemaal de wereldtitel behaalde met Brazilië? Jij beslist, en dat doe je via deze link.

In iedere categorie zijn er in totaal 2.450 combinaties mogelijk. De man, vrouw en WK-legende met de meeste overwinningen worden gekroond tot GOAL50-winnaar.

Stemmen kan tot en met 18 december.