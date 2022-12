Cristiano Ronaldo geeft met precies vijf woorden heldere toekomstupdate

Woensdag, 7 december 2022 om 11:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:01

Cristiano Ronaldo ontkent een akkoord met Al-Nassr. De 37-jarige steraanvaller werd dinsdag na afloop van Portugal - Zwitserland (6-1 winst) gevraagd of er iets waar was van de vermeende lucratieve deal met de Saoedi's, waar hij met vijf ondubbelzinnige woorden op reageerde: "Nee, dat is niet waar." Ook Pedro Sepúlveda, journalist van Portugese nieuwszender SIC Notícias, bevestigt inmiddels dat Ronaldo het aanbod zal gaan afwijzen.

Marca schreef maandag dat Ronaldo vanaf 1 januari voor Al-Nassr zou gaan spelen. Volgens de Spaanse krant ging de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar tekenen voor 2,5 jaar, tegen een jaarlijkse vergoeding van om en nabij de tweehonderd miljoen euro. Transfermarktexpert Fabrizio Romano ontkrachtte dit al snel, en nu reageert ook de hoofdrolspeler zelf voor het eerst. Meer dan de vijf voornoemde woorden wilde Ronaldo echter niet kwijt.

Sepúlveda tweet in de nacht van dinsdag op woensdag dat de 195-voudig international het aanbod van de Arabieren af zal wijzen omdat hij nog altijd op het hoogste niveau wil spelen. Bij voorkeur doet Ronaldo dat bij een club die Champions League-voetbal speelt. In de wandelgangen komen vooralsnog echter voornamelijk non-Europese teams naar voren. Zo wordt het Inter Miami van David Beckham genoemd als geïnteresseerde.

Het lijkt in ieder geval steeds lastiger te worden voor Ronaldo om zich in de kijker te spelen van de Europese top. De goalgetter liet zijn onvrede blijken over zijn wissel in het duel met Zuid-Korea (2-1 verlies) en begon daarop in de achtste finale tegen Zwitserland (6-1 winst) op de bank. Zijn vervanger, Gonçalo Ramos, was bovendien goed voor een hattrick. Ronaldo viel iets meer dan een kwartier voor tijd in en liep na het fluitsignaal direct van het veld, in tegenstelling tot zijn feestende ploeggenoten.

Santos: geen mot met Ronaldo

Portugees bondscoach Fernando Santos sprak dinsdag de geruchten tegen dat er kwaad bloed zou zijn tussen hem en Ronaldo. "Ronaldo en ik hebben een uitstekende band. Ik ken hem al vanaf het moment dat hij pas 19 jaar was en bij Sporting Portugal speelde. Daarna heeft hij zich verder ontwikkeld en vanaf het moment dat ik in 2014 als bondscoach begon, werken we heel goed samen. Ronaldo is een van de beste spelers ter wereld. Hij kwam vandaag (dinsdag, red.) ook met de juiste spirit het veld in", liet de oefenmeester optekenen.