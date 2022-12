Al-Khelaïfi spreekt interesse uit in WK-sensatie: ‘Dat houd ik niet voor me’

Jude Bellingham lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben. De pas negentienjarige middenvelder van Engeland maakt een uitstekend WK door en heeft zich andermaal in de kijker gespeeld bij de Europese elite. Nadat eerder Real Madrid en Liverpool hun interesse al kenbaar maakten, lijkt nu ook Paris Saint-Germain van plan om een poging te wagen bij Borussia Dortmund. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi windt er geen doekjes om.

Bellingham stond tot dusver in alle vier de WK-wedstrijden aan de aftrap en was tijdens het eerste groepsduel met Iran trefzeker. Aanstaande zaterdag speelt hij met Engeland de kwartfinale tegen Frankrijk. Op de achtergrond lijken de grootste eliteclubs van Europa met elkaar verwikkeld geraakt in een strijd om zijn handtekening. Ook Al-Khelaïfi is lovend. "Iedereen wil hem. Dat houd ik niet voor me. Maar met alle respect, hij heeft een contract bij een andere club. Als we met Bellingham willen praten, dan gaan we eerst in gesprek met de club", zei de voorzitter van PSG tegen Sky Sports.

Niet alleen in aanvallend opzicht toont Bellingham zijn klasse dit WK. Statistiekenbureau Opta berekende dat de middenvelder tot dusver honderd procent succesvolle tackles uitvoerde. Er is geen enkele speler op het WK die meer succesvolle tackles inzette dan Bellingham: elf stuks. Al-Khelaïfi is dan ook onder de indruk. "Wat een geweldige speler. Engeland mag in zijn handen knijpen met zo'n speler. Bellingham is een van de beste spelers van het WK. Hij speelt voor het eerst op een WK, maar is zo kalm, relaxed en vol vertrouwen."

De club die op dit moment het voortouw heeft genomen in de strijd om Bellingham is Liverpool, wist Marca dinsdag te melden. De Engelsen zijn gebaat bij een kwaliteitsimpuls voor het middenveld en probeerden het afgelopen zomer al tevergeefs bij Gavi. Real heeft maanden geleden de eerste lijntjes uitgelegd richting de entourage van Bellingham, maar houdt zijn hart vast nu de middenvelder zich onderscheidt op het mondiale eindtoernooi. De bedragen waar momenteel over gesproken wordt gaan richting de 150 miljoen euro. Bellingham ligt nog tot medio 2025 vast bij Dortmund.