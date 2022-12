Mohammed Kudus in serieuze onderhandeling over een vertrek uit Amsterdam

Woensdag, 7 december 2022 om 10:21 • Tom Rofekamp

Borussia Dortmund is in serieuze onderhandeling met Mohammed Kudus over een transfer, weet Sport Bild. Volgens het Duitse weekblad worden de gesprekken steeds serieuzer en hebben die Borussen al kenbaar gemaakt meer dan twintig miljoen euro op tafel te willen leggen voor de Ghanees. Het zou uitkomst kunnen bieden voor Kudus, daar hij bij Ajax niet onomstreden is en zich bovendien moet richten op de spitspositie, wat niet zijn voorkeur heeft.

De 22-jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder heeft ondanks de uitschakeling een individueel glansrijk WK achter de rug. Kudus scoorde tweemaal in de 2-3 overwinning op Zuid-Korea en was ook tegen Portugal een van de uitblinkers aan de zijde van the Black Stars. Teamgenoot Iñaki Williams liet zich al lovend over hem uit, en betoogde zelfs 'dat Ajax te min voor Kudus begint te worden'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Borussia Dortmund wil de technicus maar wat graag oppikken in Amsterdam. Begin oktober werd al duidelijk dat de Duitse topclub zocht naar een vervanger voor Youssoufa Moukoko, die zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd heeft. Mocht Jude Bellingham ook nog vertrekken komende zomer – wat de verwachting is in Dortmund – zou BVB bovendien twee vliegen in een klap slaan met Kudus. Hij kan namelijk zowel in de spits alsook in de rol van aanvallende middenvelder uit de voeten.

Laatstgenoemde positie is Kudus' favoriete. Bij Ajax lijkt hij zich echter vooral te moeten focussen op een concurrentiestrijd met Brian Brobbey in de punt van de aanval. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat hij (Kudus, red.) voor mij meer oogt als een vrije aanvaller, die heel moeilijk te verdedigen is. Ik denk dat hij ook op 10 goed kan spelen, maar dan wel meer op een middenveld met twee nummers zes in zijn rug", zei trainer Alfred Schreuder daar afgelopen weekend nog over.

Kudus maakt persoonlijk zijn beste seizoen tot nu toe door in Amsterdamse dienst. Na 21 duels over alle competities staat de teller op tien doelpunten en twee assists. De Ghanees international bereidt zich na de uitschakeling van zijn land in alle rust voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Die wordt hervat in het weekend van 6 januari.