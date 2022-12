‘Of ik de slechtst betaalde speler bij Oranje ben? Ja, honderd procent’

Woensdag, 7 december 2022 om 09:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:46

Andries Noppert raakt snel gewend in Qatar. De doelman van sc Heerenveen maakte dit WK pas zijn debuut voor het Nederlands elftal, maar na vier interlands is hij tot de conclusie gekomen dat het bij welke tegenstander dan 'ook gewoon ballen tegenhouden is'. Wel is hij onder de indruk van het tochtje op een luxe jacht dat Oranje maandag hield. Hij is vanwege zijn salaris namelijk 'bang zoiets nooit meer mee te maken', zo vertelt Noppert met een kwinkslag aan het Algemeen Dagblad.

Noppert was de verrassende eerste keus van Louis van Gaal voor het openingsduel tegen Senegal (0-2 winst). De Touer van Jouer maakte in de daaropvolgende wedstrijden een dermate sterk indruk, dat zijn plek in aanloop naar de kwartfinale tegen Argentinië nog nauwelijks ter discussie staat. Dat hij vrijdag in zijn vijfde interland tegenover Lionel Messi staat, weet de broodnuchtere Fries inmiddels aardig te relativeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat vind ik natuurlijk prachtig en het blijft een bijzonder verhaal dat ik hier sta", zegt Noppert. "Maar ergens raak je er ook al aan gewend. Of het nou bij Heerenveen is of bij Oranje tegen Argentinië en Messi; ze verwachten dat je de ballen tegenhoudt. In die zin verandert er niks." Het boottochtje van maandag was daarentegen wél ontnuchterend, zo vertelt de boomlange goalie grijnzend. "Ik ben bang dat ik nooit meer op zo'n bootje zal komen. In de zin van: zo'n luxe ding. Da’s normaal helemaal niet mijn wereld, je moet ook dicht bij jezelf blijven, hè."

Noppert steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat hij de slechtst betaalde speler van de Oranje-selectie is. "Jazeker, honderd procent. Mogen mensen gerust vragen hoor. Geen probleem. Lijkt me ook nogal logisch", lacht hij. Hoeveel het jaarsalaris van de Fries daadwerkelijk bedraagt, blijft nog in het ongewisse. Valentijn Driessen betuigde al spijt dat hij hem toen hij de kans kreeg niet om een bedrag heeft gevraagd. "k heb bij hem aan tafel gezeten vanochtend (dinsdagochtend, red.) en hij is inderdaad de slechtst betaalde Oranje-international op dit WK. Ik heb niet gevraagd wat hij verdient, dat had ik natuurlijk wel moeten vragen", aldus de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-off.