Georgina Rodríguez spreekt zich op Instagram uit over reserverol Ronaldo

Woensdag, 7 december 2022 om 09:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:05

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Georgina Rodríguez, de vrouw van Cristiano Ronaldo, heeft zich op Instagram uitgesproken over de reserverol van haar man in de achtste finale tegen Zwitserland. "Gefeliciteerd Portugal", begint het topmodel, waarna ze zich tot haar geliefde richt. "Terwijl de elf spelers op het veld het volkslied zongen, waren alle ogen op jou gericht. Wat jammer dat ik niet negentig minuten heb kunnen genieten van de beste speler ter wereld. De mensen in het stadion hielden maar niet op met het scanderen van jouw naam. Ik hoop dat God en je dierbare vriend Fernando hand in hand doorgaan en ons nogmaals laten juichen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo begon tot verbazing van velen op de bank tegen Zwitserland en kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen. De Portugese sterspeler maakte een gretige indruk, maar wist zichzelf niet op het scorebord te zetten. Zijn grootste concurrent Gonçalo Ramos deed dat wel. De spits van Benfica nam een hattrick voor zijn rekening en was daarmee goed voor de halve productie in de klinkende 6-1 overwinning. Het was voor het eerst dit WK dat Ronaldo genoegen moest nemen met een reserverol. Tegen Ghana, Uruguay en Zuid-Korea stond hij wel in de basis.