Verweij: ‘Ik steek mijn hand in het vuur dat hij een mooie transfer gaat maken’

Woensdag, 7 december 2022 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:46

Mike Verweij heeft genoten van het optreden van Sofyan Amrabat tegen Spanje. De middenvelder elimineerde dinsdag de Europese grootmacht en staat met Marokko in de kwartfinale van het WK. Daarin neemt de ploeg het zaterdag op tegen Portugal. De prestatie van Amrabat was des te indrukwekkender toen bleek dat hij met een spuit had gespeeld vanwege rugklachten.

"Zal ik alle clichés er maar ingooien? Het was een heksenketel, gekkenhuis", begint Verweij, die bij de achtste finale tussen Marokko en Spanje aanwezig was, in de podcast Kick-off. "Het was een hele leuke sfeer met veel Marokkaanse supporters. Maar het voetbal wat niet om aan te zien." Na afloop poseerde de selectie van Marokko met een shirt van Abdelhak Nouri. Een groots gebaar, aldus Verweij. "Het is prachtig hoe ze Nouri geëerd hebben. Mooi dat Marokko dat doet en dat ze daarbij stilstaan. Dat komt waarschijnlijk door Hakim Ziyech, die een hele goede band heeft met Nouri."

Dat het in Nederland opnieuw onrustig werd in de straten van een aantal grote steden, kan Verweij met zijn hoofd niet bij. De Telegraaf schrijft woensdagochtend over 'tientallen arrestaties'. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag liep het uit de hand na de overwinning van Marokko. "Ik zag een oproep van de politie dat mensen naar huis moesten gaan. Als dat de manier is hoe opgetreden wordt... Wat mij betreft mag dat wel iets harder. Er werd van alles naar de politie, bussen en trams gegooid. Vuurwerkbommen, projectielen."

Ondanks de wanordelijkheden heeft Verweij vooral genoten van het spel van een aantal Marokkanen. Als belangrijkste schakel noemt hij Amrabat. De middenvelder werkte zich het snot voor de ogen en stond symbool voor de vechtlust van de Noord-Afrikanen. "Die Amrabat, waar hij mee bezig is. Die heeft met een spuit gespeeld omdat hij last van zijn rug had. Als je dan toch in staat bent om vijftien kilometer te lopen... In mijn ogen echt een fantastische speler, diep en diep respect voor hem. Ik heb het niet altijd goed, maar hier durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken. Deze jongen gaat echt een hele mooie transfer maken."