Valentijn Driessen onthult volgende truc uit de hoge hoed van Van Gaal

Woensdag, 7 december 2022 om 07:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:12

Valentijn Driessen verwacht dat Louis van Gaal aanstaande vrijdag tegen Argentinië opnieuw een truc uit de hoge hoed tovert als het aankomt op strafschoppen. De chef voetbal van De Telegraaf sluit namelijk niet uit dat Andries Noppert op het papier komt te staan als penaltynemer. Acht jaar geleden kreeg Van Gaal ook al alle aandacht op zich, toen hij vlak voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica besloot om Tim Krul binnen de lijnen te brengen voor Jasper Cillessen. Die wissel bleek een gouden zet.

Noppert leek in eerste instantie mee te gaan als penaltyspecialist, maar ontpopte zich tot eerste keus bij Van Gaal en kreeg slechts twee tegentreffers in zijn vier WK-wedstrijden. Volgens Driessen zit er nog meer in het vat. "Het zou zomaar kunnen dat de grote penaltykiller van Oranje ook aan de andere kant gaat staan om er eentje te nemen", vertelt Driessen in de podcast Kick-off. "De keepers trainen net zo hard op de strafschoppen als de spelers. Hij (Noppert, red.) geeft eerlijk toe dat hij er weleens een gemist heeft, maar dat heeft bijna iedereen. Het zou zomaar kunnen dat dat de volgende truc uit de hoge hoed van Van Gaal is."

Van Gaal heeft in het verleden zijn dienst bewezen als het op strafschoppen aankomt. Acht jaar geleden, tijdens het WK van 2014 in Brazilië, koos hij er tegen Costa Rica voor om in de laatste minuut van de verlenging Krul binnen de lijnen te brengen voor Cillessen. De kans is groot dat dát bij Noppert niet gaat gebeuren. Driessen: "Noppert houdt zich heel makkelijk staande. Hij zei dat hij met een vooroordeel binnenkwam en dat hij die gasten alleen van televisie kende. Maar nu maakt hij ze mee en merkt hij dat ze heel anders en toegankelijk zijn. Iedereen bemoeit zich met elkaar en daar aardt hij heel goed in. Ik moet ook zeggen dat je heel snel een klik met hem hebt."

Dat Van Gaal een eventuele strafschoppenserie serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat hij speciale tests liet uitvoeren in aanloop naar het WK. De bondscoach testte Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Andries Noppert, Mark Flekken, Kjell Scherpen en Justin Bijlow om te zien met welke troef hij moest afreizen naar Qatar. Ook Krul kreeg een uitnodiging, maar hij bedankte en zette daarmee definitief een streep door zijn WK-deelname. Naast Noppert heeft Van Gaal Bijlow en Pasveer achter de hand als reservekeepers, maar verwacht wordt dat hij de doelman van sc Heerenveen laat staan bij een eventuele penaltyserie.