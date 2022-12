Solskjaer laat medewerkers Manchester United huilen met prachtig gebaar

Ole Gunnar Solskjaer is vastbesloten om door te gaan als manager. De Noor, die in november vorig jaar werd ontslagen bij Manchester United vanwege tegenvallende resultaten, heeft het afgelopen jaar gebruikt om te reflecteren en alles voor zichzelf op een rij te zetten, schrijft The Athletic. Volgens de sportsite heeft de coach daarbij onder meer alle 168 wedstrijden teruggekeken die hij in zijn tijd bij United aan het roer stond. Ook heeft hij een goede sier gemaakt bij de medewerkers van de club.

Solskjaer kreeg bijna meteen na zijn actieve loopbaan een functie in de technische staf bij United, als trainer van het beloftenteam. In november 2010 vertrok hij na veertien jaar bij de club en keerde hij terug naar zijn geboorteland om de leiding te krijgen bij Molde FK. Via Cardiff City, FK Clausenengen en opnieuw Molde werd hij in 2018 bij United aangesteld als interim-manager na het ontslag van José Mourinho. Een jaar later kreeg hij de touwtjes in handen met een driejarig contract.

Dat United een speciale plek in het hart heeft bij Solskjaer, blijkt wel uit het feit dat hij een maand na zijn ontslag alle medewerkers van de club kerstsokken heeft gestuurd met luxe cadeau's. Volgens The Athletic, die schrijft over een goede band tussen Solskjaer en de mensen op de werkvloer, kreeg hij daarmee meerdere mensen aan het huilen. Als speler droeg hij tussen 1996 en 2007 het shirt van United. Solskjaer schreef onder meer zes keer de Premier League op zijn naam en één keer de Champions League.

De afgelopen twaalf maanden heeft hij alles voor zichzelf op een rij gezet en besloten om door te gaan met het trainersvak. Solskjaer zou zijn verblijf bij United nauwkeurig hebben geanalyseerd, daar hij alle 168 wedstrijden waarvoor hij verantwoordelijk was heeft teruggekeken. Ook heeft hij veel gezeild en Europa rondgereisd om wedstrijden live te bekijken. Het is niet bekend of Solskjaer zijn trainersloopbaan in Noorwegen nieuw leven wil inblazen of daarbuiten. Als trainer werd hij twee keer kampioen met Molde en veroverde hij de landstitel met de beloften van United.