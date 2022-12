'Ga niet lopen janken, dat is hun cultuur en ze hebben het altijd gedaan!’

Woensdag, 7 december 2022

Ali Boussaboun en Yassin Ayoub zijn het niet eens met de kritiek op de doelpuntenviering van de Braziliaanse spelers. Tijdens het Voetbalzone-programma Leeuwen lieten de huisanalisten zich uit over de veelbesproken dansjes. A Seleçao kreeg na de gewonnen achtste WK-finale tegen Zuid-Korea commentaar op hun ritmische wijze van doelpunten vieren. De dansjes zouden volgens onder meer Iers analist Roy Keane ‘respectloos’ zijn tegenover de tegenstander.

“Schei toch uit”, begint Boussaboun zijn relaas. “Ik ben heel gevoelig voor respect, maar dit is hun cultuur. Brazilianen doen al dansjes sinds dat we ze kennen. Ga niet lopen janken. Als je daar moeite mee hebt, dan moet je maar niet gaan voetballen. Als je niet wil dat ze dansen, dan moet je zorgen dat er niks te dansen valt.” Daarmee bedoelt de oud-aanvaller dat tegenstanders beter moeten verdedigen om de Brazilianen van scoren af moeten houden.

Zelfs bondscoach Tite etaleerde na de gescoorde penalty van Neymar zijn danspasjes. De trainer deed zelf de uitspraken over gebrek aan respect van de hand. Ayoub ziet in de Braziliaanse vreugde een vergelijking met het Marokkaanse elftal. “Ik denk dat die trainer eenzelfde band wil creëren als de trainer van Marokko. Je ziet dat Brazilië ieder doelpunt met zijn allen viert. In een cirkel bij elkaar, even dat gevoel geven; dat maakt een team hecht. Dan ga je voor elkaar door het vuur. Marokko heeft dat ook heel erg.”

Ster Neymar is volgens Boussaboun juist de grote zwakte van Brazilië

Bij titelkandidaat Brazilië is spits Richarlison met drie doelpunten de man in vorm. Boussaboun is echter niet overtuigd van de gele kanaries. “Richarlison is een harde werker, kan goed voetballen, maar niet van het kaliber Messi. Hij profiteert van de sterspelers om hem heen. Het probleem van Brazilië is eigenlijk al jaren dat ze geen echte topspits hebben. De beste spits die ze hebben, zit thuis op de bank: Roberto Firmino.”

De gelegenheidsanalist ziet echter nog een grotere zwakte bij de Zuid-Amerikanen. “Mensen zullen me voor gek verklaren; Neymar. De beste speler van Brazilië, maar ik heb het gevoel dat hij te veel forceert om de man te zijn. Te lang met de bal lopen. Te lang vasthouden.” Ayoub kan zich vinden in de woorden van zijn collega. "Ik snap wat je bedoelt, hij neemt zó veel risico. Tegen een ploeg die goed kan counteren is dat gevaarlijk." Brazilië speelt vrijdag om vier uur 's middags de kwartfinale tegen Kroatië. Mocht het die wedstrijd winnen, dan wacht de winnaar van Nederland - Argentinië in de halve finale.