Ali Boussaboun: ‘Marokkanen-probleem? Nee, een westers probleem!’

Woensdag, 7 december 2022 om 00:10 • Laatste update: 00:19

Ali Boussaboun vindt dat er hard moet worden opgetreden tegen supporters die zich misdragen in grote steden na een overwinning van Marokko. Dat zegt de 43-jarige oud-speler in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Boussaboun vindt het daarnaast jammer dat het probleem met relschoppende supporters wordt afgedaan als een ‘Marokkanen-probleem’. “Het is een westers probleem.”

Na iedere overwinning van Marokko op het WK trekken de supporters eropuit. Na de zege op Spanje (0-0, winst na strafschoppen) sloeg op een aantal plekken de feeststemming andermaal om. Politie en andere hulpverleners werden in meerdere steden bekogeld met zwaar vuurwerk. In Amsterdam veegde de ME de straten schoon. Yassin Ayoub gaf kort na de gewonnen wedstrijd tegen Spanje niet bang te zijn voor nieuwe rellen in de grote steden. “Ik denk dat er wel een chaos uitbreekt, maar in de goede zin van het woord”, zegt de middenvelder van Excelsior. “Laten we het hopen”, reageert Boussaboun.

Ayoub ‘denkt niet dat supporters nog een keer dezelfde fout maken’. Boussaboun haakt in: “Je weet wat ik eerder al heb gezegd, hé? Ik heb gezegd dat ze de auto in de fik moeten steken van de mensen die dat doen en dan moet de ME er op af komen, die moet hun benen breken en in de cel gooien. Dat vind ik echt. Maar mensen doen nu ineens of dat dit nog nooit is gebeurd”, gaat de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en FC Utrecht verder.

“Alsof dit een nieuw fenomeen is, ofzo. Ik heb het nu puur over de rellen. Ajax mag in het centrum het kampioenschap niet meer vieren, waarom niet? Mensen doen net alsof het een nieuw fenomeen is en wat krijg je dan: ‘Het is een Marokkanen-probleem.’ Dat wordt dan door mensen geschetst. Maar waarom is het dat wanneer hooligans van Ajax of wie dan ook hetzelfde doen, dat het geen Nederlands probleem is? Maar dit is wel een Marokkanen-probleem?”, vraagt Boussaboun zich hardop af.

“Dat vind ik altijd zo jammer. Houd daar een keer mee op”, vervolgt de analist. “In Marokko wonen misschien wel 30-35 miljoen mensen en die zijn allemaal de straat op gegaan: niks gesloopt, niks aan de hand en allemaal blij. Ik zou zeggen, het is een westers toppprobleem. Hooligans heb je in Spanje, Italië, Duitsland, Nederland...” Marokko treft Portugal aanstaande zaterdagmiddag om 16.00 uur in de kwartfinale van het WK.

