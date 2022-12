Afellay spreekt ‘het volk’ toe: ‘Dit is tuig, kun je niet hard genoeg straffen'

Ibrahim Afellay maakt korte metten met de raddraaiers in diverse Nederlandse steden na de stunt van Marokko tegen Spanje (0-0, winst na strafschoppen). De oud-middenvelder oogst in het programma NOS WK Studio 22 lof met harde uitspraken over de ongeregeldheden die opnieuw uitbraken. "Wat moet je hier eigenlijk van zeggen? Triest, schandalig. Niets keurt dit gedrag goed", aldus Afellay bij de NOS.

Na iedere overwinning van Marokko op het WK trekken de supporters eropuit. Op een aantal plekken sloeg de feeststemming andermaal om. Politie en andere hulpverleners werden in meerdere steden bekogeld met zwaar vuurwerk. In Amsterdam veegde de ME de straten schoon. "Ik word er heel verdrietig van", zegt Rafael van der Vaart. "Het is een beetje lullig om te zeggen: 'Ibi, spreek het volk toe', maar het is zo jammer... Waarschijnlijk gaan ze dit succes nooit meer vergeten, dan is dit zo jammer."

Afellay, die als Nederlands-Marokkaanse speler zelf voor Oranje koos, is uiteraard trots op de prestaties van zijn vaderland. "Iedereen is hartstikke blij en trots", aldus de oud-PSV'er, die het woord richt tot de raddraaiers. "Dit is gewoon tuig. Dit kun je niet hard genoeg straffen. Dit is ook een voorbeeld waarbij de goeden onder de slechten moeten lijden. Er zijn meer dan genoeg mensen die wél het goede voorbeeld geven en er echt een feest van maken."

"Het is zo verschrikkelijk triest dat er dit soort gasten zijn die het altijd moeten verpesten voor de goeden." Van der Vaart complimenteert Afellay om de uitspraken. "Ik vind het heel goed dat je dit zegt." Die reageert met: "Het komt ook uit de grond van mijn hart."

