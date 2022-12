‘Als supporter van Marokko scheld je die speler helemaal de tering in!’

Marokko heeft dinsdag de kwartfinale van het WK bereikt ten koste van Spanje. Na een doelpuntloze wedstrijd, inclusief verlenging, trokken de Marokkanen bij de penalty’s aan het langste eind (3-0). Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko - Spanje namen Ali Boussaboun en Yassin Ayoub plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de vierde wedstrijd van het Marokkaanse elftal.

Marokko voegt zich met de zege bij een illuster rijtje. Alleen Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) bereikten eerder als Afrikaans land de kwartfinales van een WK. Dat deden de Leeuwen van de Atlas door middel van hun eerste strafschoppenserie ooit op een editie van het globale eindtoernooi. De Noord-Afrikanen namen de penalty’s met verve, zagen de analisten. “Ziyech is een ijskoud persoon, maar Hakimi…”, zegt Ayoub nog enigszins verbijsterd. “Die was écht ijskoud. Wat gaat er in je hoofd om een penalty zo te nemen?” doelt hij op de beslissende panenka van de rechtsback.

De shootout werd met pijn en moeite bereikt. Boussaboun zag Spanje het uiteindelijk op karakter afleggen tegen Marokko. “Spanje heeft verloren van een collectief. Een ploeg die letterlijk bereid is om te sterven op het veld”, legt hij uit. “Ik heb iedere wedstrijd van Marokko gezien. Ik zag nog geen een keer een onderonsje tussen spelers, dat ze elkaar iets verwijten. Dít is een ploeg. De droom van elke trainer. Als je dat kan creëren... dat is nog belangrijker dan het voetballende gedeelte. Als dat niet oké is, kun je voetballen tot je een ons weegt, maar dan ga je het niet redden. Echt heel bijzonder om te zien.”

“Ze hebben bijna een perfecte wedstrijd gespeeld. Iedereen zakt in tegen Spanje. Die hebben maar één honderd procent kans gehad. De beste kansen waren voor Marokko”, vervolgt Boussaboun. Zijn mede-analist noemt één specifieke talisman van het team. “Sofyan Amrabat is een voorbeeld van hoe Marokko aan het spelen is dit WK. Een voorbeeld waar iedereen in meegaat.” Daarin viel ook Azzedine Ounahi positief op. De middenvelder kreeg de afgelopen wedstrijden veelvuldig kritiek van Boussaboun, maar krijgt nu complimenten van de oud-aanvaller. “Hij moet het niet van het werken hebben, maar de kritiek was dat hij te veel balverlies leed. Vandaag deed hij het heel goed en heeft hij een dikke 8 verdiend.”

Yassin Ayoub en Ali Boussaboun aan tafel bij Justus Dingemanse in Leeuwen

Ook Sofiane Boufal bewees de analisten het tegendeel. De vleugelspeler werd in de openingsfase nog beticht van een ‘tekort aan rendement’. Uiteindelijk kwamen slechts veertig procent van zijn passes aan, maar dribbelde hij wel zes van de acht keer zijn man voorbij. Meer dan wie dan ook op het veld. “Hij was fantastisch”, zegt Boussaboun, die daarna verwijst naar een stijlvolle schijnbeweging van de dribbelaar aan de zijlijn. “Llorente staat nog steeds bij het reclamebord.” Daarnaast zagen de gasten ook een opvallende naam in de basis. Selim Amallah keerde terug ten faveure van Abdelhamid Sabiri. “Ik had Sabiri in de basis gezet, maar de winnende trainer heeft altijd gelijk.”

Bondscoach Walid Regragui staat pas sinds september aan het roer bij Marokko. Hij krijgt dan ook alle lof voor de wijze waarop de Noord-Afrikanen voor de dag komen. “Als je ziet hoe taakbewust zij spelen, 120 minuten lang. Dat is zo moeilijk”, analyseert Ayoub. “Is dat anti-voetbal? I don’t care. Ze zullen zeggen: ‘Het was op een lelijke manier’. Je moet winnen. Daar gaat het om.” Ook Boussaboun looft de succesvolle leidsman. “Hij gelooft in positiviteit: als iemand niet goed speelt, haal hem niet naar beneden. We moeten het met elkaar doen.” Ayoub vult aan. “Dat zie je ook met die spits (Walid Cheddira, red.) die die kans mist. Maakt niet uit, ga door”, herleeft hij het moment, waarna Ayoub toegeeft dat hij zelf minder genuanceerd reageerde. “Als supporter scheld je hem helemaal de tering in.”

Maar, zo taakgericht als Marokko was, moeten ook de enthousiaste analisten een kritische blik werpen voordat Marokko het tegen Portugal opneemt in de kwartfinale. “De volgende stap is dat ze het beter aan de bal gaan doen. Dat scheelt je energie”, zegt Boussaboun, die eveneens wijst naar de personele problemen. Sofyan Amrabat speelde met een verdovende spuit in zijn rug en verdedigend duo Nayef Aguerd en Romain Saïss blesseerden zich tegen Spanje. “De breedte baart mij zorgen. Kan Marokko dit opvangen met de jongens achter deze spelers? Vooropgesteld: dit is al een geslaagd WK. We hebben geschiedenis geschreven, maar we moeten niet blind zijn voor de realiteit. Marokko zit erdoorheen.”