Schreuder vol lof over ‘brutaal’ Ajax-talent (16): ‘Hij kan snel aanhaken'

Dinsdag, 6 december 2022 om 22:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:49

Alfred Schreuder is onder de indruk van Jorrel Hato. Het zestienjarige talent mocht vorige week bij afwezigheid van elf WK-gangers met Ajax mee op trainingskamp in Marbella. Schreuder zag Hato hier van dichtbij aan het werk en heeft lovende woorden over voor de jonge verdediger.

“Hij maakt een hele goede indruk”, zegt Schreuder tegenover AjaxTV over Hato. “Hij is pas zestien jaar, maar maakt een goede indruk. Hij is heel brutaal, op een goede manier. Zonder verbaal heel erg aanwezig te doen, doet hij zijn ding. Het is mooi om te zien dat hij snel kan aanhaken.” De oefenmeester van Ajax noemt Hato een ‘betrouwbare verdediger, die ook comfortabel is aan de bal”.

“'Hij heeft een goede snelheid en is inzichtelijk heel goed. Hij ziet heel goed wanneer hij een duel moet aangaan of niet en of hij moet inspelen of niet. Hij heeft geen stress aan de bal en dat is mooi om te zien. En hij kan ook nog linksback spelen”, aldus Schreuder. Hato debuteerde begin november in het betaald voetbal bij een 3-4 zege van Jong Ajax op FC Dordrecht. Hierna kwam hij ook nog in actie tegen Jong AZ (1-1).

Naast Hato is Schreuder eveneens goed te spreken over voor Ahmetcan Kaplan, die afgelopen zomer voor 9,5 miljoen euro werd overgenomen van Trabzonspor. Mede door blessureleed wacht de Turks jeugdinternational nog op zijn officiële debuut in het shirt van de Amsterdammers. “Ahmetcan kennen we al wat langer en heeft het in het begin al een paar keer goed gedaan”, zegt Schreuder. “Hij komt nu terug van zijn blessure en wordt steeds fitter. Hij is ook heel comfortabel en een kopsterke verdediger met een goede inspeelpass. Hij is ook goed in het duel en zijn positionering in de verdediging ziet er ook goed uit.”