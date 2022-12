Selectie Marokko komt na zege op Spanje met prachtig eerbetoon aan Nouri

Dinsdag, 6 december 2022 om 22:06

Abdelhak Nouri is op prachtige wijze geëerd door de selectie van Marokko. De Leeuwen van de Atlas bereikten ten koste van Spanje (3-0 na strafschoppen) de kwartfinale van het WK in Qatar, waarna er in de kleedkamer een eerbetoon aan Nouri plaatsvond. Sofyan Amrabat hield in het bijzijn van zijn medespelers een shirt met zijn naam en rugnummer omhoog.

Op beelden op Twitter is te zien dat de selectie van Marokko de naam van Nouri scandeerde tijdens het eerbetoon. Nouri's vader, Mohammed, is van Marokkaanse komaf, terwijl zijn moeder op jonge leeftijd vanuit Marokko naar Nederland vertrok. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui maken momenteel deel uit van de WK-selectie van Marokko en speelden in 2017 met Nouri samen toen hij op 8 juli 2017 in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen en blijvende hersenschade opliep.

Onder meer Justin Kluivert, Anwar El Ghazi, Amin Younes Philippe Sandler kozen er vervolgens voor om ter ere van Nouri met rugnummer 34 te spelen. De familie van Abdelhak Nouri heeft er alle vertrouwen in dat hun 'Appie' ooit weer zal kunnen praten. Dat zei tante Rahmouna in augustus in een interview met HELDEN, dat een aantal vrouwelijke familieleden van Nouri sprak. De nu 25-jarige Amsterdammer is flink vooruitgegaan sinds hij in 2019 thuis is komen wonen.

Artsen zeiden nadat het noodlot bij Nouri toesloeg dat hij nooit meer zou kunnen lopen en praten, maar sinds Nouri in 2019 in een aangepaste woning bij zijn ouderlijk huis is gaan wonen, is hij aan de beterende hand. Familieleden verzorgen hem en hebben goede hoop. "Het kan één jaar duren, of vijf jaar, maar hij zal weer praten", zei tante Rahmouna. "We gaan sinds hij een eigen huis heeft nooit meer down naar huis na een bezoek."