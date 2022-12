Ramos vervangt Ronaldo weergaloos en schiet Portugal naar kwartfinale

Dinsdag, 6 december 2022 om 21:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:24

Portugal had dinsdagavond geen kind aan Zwitserland en is de tegenstander van Marokko in de kwartfinale op het WK. De EK-winnaar van 2016 was met 6-1 te sterk voor de Zwitsers en had die overwinning grotendeels te danken aan Gonçalo Ramos. De jonge spits, die Cristiano Ronaldo verving in de punt van de aanval, maakte een hattrick en schreef daarmee geschiedenis. Pepe, Raphaël Guerreiro en Rafael Leão maakten de andere Portugese doelpunten, terwijl Manuel Akanji de eretreffer voor zijn rekening nam.

Bondscoach Fernando Santos verraste dinsdagavond en begon met Ronaldo op de bank. De ster en aanvoerder van de ploeg, die na het WK naar verluidt een monstercontract gaat tekenen bij Al-Nassr in Saudi-Arabië, werd in het groepsduel met Zuid-Korea (2-1 verlies) gewisseld en was daar zichtbaar gefrustreerd over. Santos werd sinds dat moment bijna dagelijks gevraagd naar diens relatie met Ronaldo en besloot om de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar op de bank te zetten tegen Zwitserland. Daardoor kwam er een einde aan een reeks van 31 wedstrijden waarin Ronaldo op een eindtoernooi in de basis startte. Ramos was zijn vervanger in de punt van de aanval.

De winnende trainer heeft altijd gelijk, zo bleek ook dinsdagavond maar weer. Het was namelijk dezelfde Ramos die de score opende voor Portugal na een geweldige treffer. João Félix zocht de combinatie met de doelpuntenmaker, maar de jonge spits besloot om vanuit de draai snoeihard op doel te schieten. Ramos werkte vervolgens in de linkerbovenhoek achter Yann Sommer binnen, schoot zijn land daardoor op voorsprong én werd de jongste Portugese doelpuntenmaker ooit (21 jaar) in de knock-outfase van een WK: 1-0. Niet veel later tekende Pepe voor de tweede treffer. De centrale verdediger van FC Porto kopte een afgemeten hoekschop van Bruno Fernandes tegen de touwen: 2-0.

Zwitserland, dat tot dat moment nauwelijks grote mogelijkheden had gecreëerd, kwam enkele minuten vóór rust dicht bij de aansluitingstreffer. Diogo Costa bokste een voorzet van Edimilson Fernandes richting Remo Freuler, waarna de middenvelder van Nottingham Forest de doelman verschalkte. Freuler zag de bal tot zijn ongenoegen echter van de lijn worden gehaald door Diogo Dalot. Niet veel later hield Sommer zijn ploeg op de been na een knappe redding op een schot van Ramos, die de marge daardoor bijna uitbreidde naar drie vóór rust. Na vijf minuten in het tweede bedrijf deed de spits van het Benfica van Roger Schmidt dat wél. Dalot pikte een afgevallen voorzet op de rechterflank op, schakelde Rubén Vargas uit en gaf hard en laag voor op Ramos, die bij de eerste paal alleen maar tegen de bal aan hoefde te lopen: 3-0.

Weer is het Ramos die scoort. Dit keer reageert hij attent na een lage voorzet van Dalot en passeert hij Sommer met een slim tikje: 3-0. Kijk live mee: https://t.co/r7ahGUd2kw#wk2022 #porzwi pic.twitter.com/Rl3ZPGwiGg — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 6, 2022

Nog geen vijf minuten later tekende Guerreiro voor de vierde Portugese treffer. De linksback van Borussia Dortmund was het eindstation van een snel opgezette aanval en schoot in het dak van het doel raak: 4-0. Een kwartier na rust moesten Santos en zijn ploeg een treffer incasseren. Ramos probeerde een Zwitserse hoekschop weg te koppen, maar toucheerde de bal op zo’n manier dat hij op de voeten van Akanji belandde. De centrale verdediger kon vervolgens in het lege doel binnentikken: 4-1.

Twintig minuten voor tijd maakte Ramos zijn ‘foutje’ goed en voltooide hij zijn hattrick. Bernardo Silva liet de bal van zijn voet springen, waarna Félix kon oppikken. De aanvaller van Atlético Madrid gaf vervolgens mee aan Ramos, die met een fijn lobje de 5-1 op het scorebord zette. Niet veel later maakte Ronaldo zijn opwachting als vervanger van Félix en dat werd met luid gejuich ontvangen vanaf de tribunes. De supporters in het Lusail Iconic Stadium scandeerden lange tijd de naam van de superster en konden hem een kwartier lang aan het werk zien. Ronaldo leek in de 83ste minuut te scoren, maar hij werd afgefloten wegens buitenspel. Leão zette in de absolute slotfase de eindstand op het bord na een knappe individuele actie.