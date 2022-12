Atlético ziet ‘grootste transfergok ooit’ mislukken: ‘Nu gaat hij vertrekken'

Dinsdag, 6 december 2022 om 20:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:51

Joao Félix mag uitkijken naar een vertrek bij Atlético Madrid, zo bevestigt algemeen directeur Miguel Ángel Gil Marín tegenover TVE. De duurste aankoop uit de clubhistorie, die in 2019 voor liefst 126 miljoen euro overkwam van Benfica, wenst na het WK niet terug te keren in het Wanda Metropolitano. "Ik zou het liever anders zien, maar hij wil vertrekken", aldus Gil Marín.

Félix kwam ruim drie jaar geleden als een van de grootste talenten ter wereld binnen bij Atlético, maar heeft de torenhoge verwachtingen nooit helemaal waar kunnen maken. “Het binnenhalen van Félix was de grootste gok die de club ooit gemaakt heeft”, zegt Gil Marín. “Ik vind hem een wereldspeler, maar door zijn relatie met de trainer (Diego Simeone, red.), zijn speeltijd, zijn motivatie… Het zou logisch zijn om naar een optie om te vertrekken te kijken als die zich voordoet’’, zinspeelt de algemeen directeur op een vertrek van de 23-jarige Portugees.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het liefst ziet Gil Marín de aanvaller ‘gewoon’ blijven. “Het zou niet gek zijn als mensen denken dat hij weggaat, hoewel ik het geweldig zou vinden als hij blijft. Dat is alleen niet het plan van de speler.” De positie van Simeone – met wie Félix dus een moeizame relatie onderhoudt – bij Los Rojiblancos stond dit seizoen ietwat onder druk, nadat Atlético als laatste eindigde in de Champions League-groep met FC Porto, Club Brugge en Bayer Leverkusen. In LaLiga staat de club op de vijfde plaats. “Wat er gaat gebeuren in de toekomst? Zowel Diego als wij weten dat niet”, zegt Gil Marín daarover.

Dat Félix in ieder geval wél aan zijn laatste seizoen in Wandra Metropolitano bezig is, lijkt dus zo goed als zeker. Wel wordt het nog afwachten of zijn dienstverband bij Atlético in januari of in de zomer tot een einde komt. De 26-voudig international, die met Portugal nog actief is op het WK in Qatar, kwam in 129 wedstrijden voor de Spanjaarden tot 33 goals en achttien assists. In het seizoen 2020/21 werd Félix kampioen in LaLiga met Atlético.