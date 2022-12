Amrabat vertelt in tranen wat hij vannacht moest doen om te kunnen spelen

Dinsdag, 6 december 2022 om 19:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:11

Sofyan Amrabat slaagde er dinsdag in om met Marokko te stunten tegen Spanje (0-0, winst na strafschoppen). De middenvelder van Fiorentina was andermaal een van de grote uitblinkers bij de Leeuwen van de Atlas en verscheen kort na afloop in tranen voor de camera van de NOS. "Ik ben normaal niet zo emotioneel, maar nu...", aldus Amrabat.

"Na zo'n wedstrijd spreekt het voor zich dat we heel trots kunnen zijn", legt de balveroveraar uit aan Joep Schreuder. "Voor de mensen, voor iedereen." Het had niet veel gescheeld of Amrabat had niet in actie kunnen komen in de achtste finale van het WK. "Gisteren heb ik er samen met de fysio tot drie uur in de nacht alles aan gedaan." De middenvelder had er veel voor over om aan te treden tegen Spanje. "Ik heb met een spuit gespeeld."

"Ik kon die jongens en mijn land gewoon niet in de steek laten", aldus Amrabat. "Ik ben heel blij en trots." Het kostte bloed, zweet en tranen, vertelt de voormalig Feyenoorder. "Ik denk dat we vooral trots mogen zijn op de manier waarop we dit hebben bereikt. Het was ontzettend zwaar vandaag." Het strijdplan van Marokko was duidelijk vooral gebaseerd op tegenhouden, en dat werkte.

"Spanje had misschien wel tachtig procent balbezit of zelfs meer (77 procent volgens de FIFA, red.). Hoe wij dan verdedigen, hoe iedereen bikkelt en zijn leven geeft, dat is denk ik ook een hele mooie manier van voetbal", stelt Amrabat, die met Marokko voor het eerst in de voetbalgeschiedenis in de kwartfinale van het WK staat. Daarin komen de Noord-Afrikanen uit tegen Portugal of Zwitserland.

Hakim Ziyech

Ook Hakim Ziyech gaf na de stunt tegen Spanje een reactie aan de NOS. "Ja, dat had je niet verwacht, hè?", vraagt Ziyech aan verslaggever Schreuder, die dat toegeeft. "Ik denk veel andere mensen ook niet. We zijn trots en blij, we hebben hier hard voor gewerkt." Ziyech denkt alweer aan de volgende kraker. "We moeten erin geloven. We zijn nog niet klaar. Het maakt niet uit of het Portugal of Zwitserland wordt, we gaan altijd van onze eigen kracht uit."