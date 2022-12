Cristiano Ronaldo begint verrassend op de bank in achtste finale van WK

Dinsdag, 6 december 2022 om 18:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:24

Cristiano Ronaldo is zijn basisplek bij het Portugese nationale elftal kwijt. De all-time recordtopscorer moet zijn plek in de achtste finale tegen Zwitserland afstaan aan Gonçalo Ramos. João Féix en Bernardo Silva behouden hun plek in het elftal aan de zijkant van de aanval. De wedstrijd begint om 20.00 uur in het Lusail Iconic Stadium.

Ronaldo kent een uiterst moeizaam wereldkampioenschap, waarop de inmiddels transfervrije spits alleen vanaf de strafschopstip tot scoren kwam, in het openingsduel met Ghana (3-2 winst). De 37-jarige aanvaller stond drie keer aan de aftrap en werd in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea (2-1 verlies) al na een uur gewisseld. Ronaldo liet bij het verlaten van het veld zijn irritatie daarover blijken. "Of ik die beelden heb gezien? Zeker, en ik vond het helemaal niks", reageerde bondscoach Fernando Santos op de persconferentie voorafgaand aan de achtste finale.

?? ??R????????N?? N??????: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! ?????? #VesteABandeira This is our Starting 11 for today! ?? #WearTheFlag pic.twitter.com/OiKlJU44O1 — Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2022

Een naam die wél blijft staan in de opstelling is die van João Félix, die eveneens geen grandioos WK kent. In Portugal klinkt de roep om Rafael Leão, maar de sterspeler van AC Milan begint opnieuw op de bank. "Rafael Leão is een topspeler met een enorm potentieel", zei Santos op het persmoment. Hij gaat een geweldige carrière tegemoet, maar in tegenstelling tot bij zijn club waar hij een vrije rol heeft vanaf links, moet hij bij ons in de discipline spelen. Daar worstelt hij mee, maar hij is een enorm talent en ik heb vertrouwen in hem."

Opstelling Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix.

Opstelling Zwitserland: Sommer; Fernandes, Schär, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.