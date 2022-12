Slecht nieuws voor Arsenal: Jesus maanden buitenspel na succesvolle operatie

Dinsdag, 6 december 2022 om 18:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:25

Gabriel Jesus ligt mogelijk langer dan drie maanden uit de roulatie vanwege een knieblessure, zo meldt The Telegraph. De 25-jarige aanvaller van Arsenal is al onder het mes gegaan, nadat hij de blessure met Brazilië opliep tijdens het verloren groepsduel met Kameroen (1-0) op het WK in Qatar. Van verhalen dat Jesus al een blessure had voor aanvang van de wedstrijd tegen Kameroen wilde bondscoach Tite niets weten.

De blessure van Jesus is een hard gelag voor Arsenal, dat sinds jaren weer een gooi lijkt te kunnen doen naar de titel in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta is lijstaanvoerder en staat, mede door vijf doelpunten van Jesus, liefst vijf punten voor op achtervolger Manchester City. Uit medische testen is gebleken dat een operatie noodzakelijk was. Arsenal laat weten dat Jesus inmiddels succesvol is geopereerd. Het is onduidelijk hoe lang zijn herstel gaat duren. Waar de verwachting eerst was dat Jesus maximaal drie maanden uit de roulatie zou liggen, kan dit ook enkele maanden langer zijn.

De Braziliaanse bondscoach Tite reageerde op een persconferentie woedend op aantijgingen dat hij Jesus geblesseerd liet spelen tegen Kameroen. "Die leugenaars, de haters, blijven leugens verspreiden", vertelde de keuzeheer. "Ga iets anders doen en stop met het fabriceren van leugens. We hebben verantwoordelijkheden en ethiek. Dat zou nooit gebeuren. Wij zijn ethisch. Het spijt ons zeer voor Gabriel, maar dit is nooit gebeurd", doelde Tite op het oproepen van de al mogelijk geblesseerde Jesus. De 25-jarige aanvaller sprak op sociale media een dankwoord uit voor alle steunbetuigingen die hij inmiddels heeft ontvangen.

Naast Jesus, moesten ook Alex Telles en Danilo de Braziliaanse ploeg dit WK geblesseerd verlaten. Zonder dit trio rekende Brazilië in de achtste finales overtuigend af met Zuid-Korea (4-1). De Brazilianen wisten voor rust al vier keer het net te vinden. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison en Lucas Paquetá waren verantwoordelijk voor de treffers van A Seleção, dat het aanstaande vrijdag al opneemt tegen Kroatië in de kwartfinale.