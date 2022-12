Marokko stunt opnieuw: penaltykiller Bounou is de held in strafschoppenserie

Dinsdag, 6 december 2022

Marokko is de stuntploeg van dit WK. De Afrikaanse ploeg ontdeed zich uiteindelijk na strafschoppen van Spanje, dat het vele balbezit niet in een overwinning om wist te zetten. Uiteindelijk zorgde Achraf Hakimi voor extreme blijdschap bij de Marokkanen door de beslissende strafschop te benutten, waarmee de serie op 3-0 eindigde. De kwartfinaleplaats is een unicum voor Marokko, dat nog niet verder was gekomen dan de laatste zestien.

Marokko plaatste zich dankzij een 2-1 zege op Canada voor de achtste finales, maar toch besloot bondscoach Walid Regragui om een wijziging door te voeren. Selim Amallah keerde terug op het middenveld van de Leeuwen van de Atlas en dat ging ten koste van de plek van Abdelhamid Sabiri. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui speelden zoals te doen gebruikelijk wel. Bij de Spanjaarden viel vooral op dat Álvaro Morata op de bank zat. De spits leek zich in bij de eerste elf van Enrique te hebben gespeeld, met name dankzij zijn belangrijke goals, maar tegen Marokko werd toch weer teruggegrepen op Marco Asensio in de punt van de aanval.

Het helse gefluit van de massaal toegestroomde Marokkanen voorkwam niet dat Spanje de beste indruk maakte in de openingsfase. La Roja zat er bovenop bij Ziyech en de zijnen, maar het eerste kleine kansje was wel voor Marokko. Een vrije trap op een interessante plek was alleen niet besteed aan Hakimi, wiens inzet over het doel van Unai Simón ging. Toch bleven de Spanjaarden de bovenliggende partij en na een klein half uur had Asensio zijn uitverkiezing in de spits luister bij kunnen zetten. Zijn harde volley richting korte hoek verdween echter in het zijnet.

Vlak voor rust kwamen de Afrikanen beter in hun spel. Noussair Mazraoui was de eerste die Simón echt wist te testen met een knal van afstand en in minuut 43 veerden alle Marokkaanse fans op toen Nayef Aguerd uit een voorzet vanaf links maar net over kopte. Een doelpunt maken voor rust lukte echter niet en dus moest het verschil in het tweede bedrijf gemaakt worden. Dani Olmo waagde al gauw een poging, maar diens listige vrije trap werd door Yassine Bounou uit de doelmond weggetikt. De Spanjaarden bleven het ook moeilijk hebben met de defensieve muur en met nog twintig minuten te gaan was er nog steeds niet gescoord.

De Leeuwen van de Atlas voelden dat er wat te halen was tegen Spanje en de nervositeit op het veld nam zienderogen toe. Omdat kansen voor de ingevallen Morata aan de ene kant en collega-invaller Walid Cheddira aan de andere kant niet benut werden, was een verlenging nodig. Daarin bracht Enrique met Ansu Fati nog een extra speler met offensieve kwaliteiten om door het defensieve blok van Regragui heen te breken, waarna een periode van hevige Spaanse druk op het doel van Bounou aanbrak. Die capituleerde niet en zag tot zijn afgrijzen dat Simón dat aan de overkant ook niet deed. De goalie van Athletic Club redde een één-op-één met Cheddira in minuut 105.

Er was na die enorme kans voor de Marokkanen nog maar een kwartier over voor beide ploegen om in open veldspel het verschil te maken. Spanje trachtte dat, net als in de eerste helft van de verlenging, met aanvallend voetbal te doen en Marokko gokte ondertussen op een uitbraak en de eventuele strafschoppenserie. Aan de hand van Sofyan Amrabat, die overal op het veld te vinden was en bal na bal afpakte, sleepte de ploeg zich naar het einde en na een schot op de paal in de allerlaatste seconde van Pablo Sarabia moesten strafschoppen uitkomst brengen. Diezelfde Sarabia miste meteen de eerste Spaanse pingel, waarna Marokko via Ziyech de voorsprong in de serie pakte. Daarna onderscheidde Bounou zich door twee strafschoppen te pakken en chipte Hakimi de beslissende strafschop binnen.