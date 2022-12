Team van de achtste finales op het WK: Dumfries evenaart Johan Cruijff

Dinsdag, 6 december 2022 om 22:15 • Guy Habets • Laatste update: 22:17

Voetballiefhebbers over de hele wereld kunnen tussen 20 november en 18 december genieten van het WK. Op het mondiale podium kunnen de spelers van de 32 deelnemende landen zich in de kijker spelen en Voetbalzone bekijkt per speelronde met behulp van statistieken en feitjes van Opta wie dat het beste doet. Dit zijn de elf spelers die na de achtste finales in het Team van de Speelronde staan.

Eindelijk konden we weer genieten van de ‘oude’ Denzel Dumfries. De rechtsback van Internazionale zat er tijdens de groepsfase niet zo lekker in, maar lijkt de topvorm bewaard te hebben voor de knock-outfase. Hij pakte tegen de Verenigde Staten de hoofdrol door twee assists én een goal te verzorgen en daarmee bij alle goals betrokken te zijn. De verdediger schaarde zich daarmee in een illuster rijtje, want Dumfries is pas de derde speler die in een WK-wedstrijd namens Oranje bij drie treffers betrokken was. Johan Cruijff (in 1974) en Rob Rensenbrink (twee keer in 1978) deden het hem voor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Op deze plek had ook de Marokkaanse held Yassine Bounou na de stunt tegen Spanje kunnen staan, maar Dominik Livakovic krijgt als stopper van drie penalty's de voorkeur. De Kroatische doelman was de held van de maandagavond door tijdens de strafschoppenserie tegen Japan drie Aziatische inzetten te keren en zijn land zo naar de kwartfinale te helpen. Een fantastisch verhaal voor Livakovic, die tijdens de WK-kwalificatie plotseling op de bank werd gezet en daar zag hoe zijn teamgenoten kwalificatie voor het eindtoernooi bewerkstelligden. In Qatar kreeg de keeper van Dinamo Zagreb echter weer de kans en die greep hij met beide handen aan. Livakovic is de derde keeper ooit, na Ricardo namens Portugal en landgenoot Danijel Subasic, die in een strafschoppenserie drie keer weet te redden.

Kroatië gaat het in de kwartfinale opnemen tegen Brazilië, dat door Richarlison en Thiago Silva bij de hand werd genomen tegen Zuid-Korea (4-1). De aanvaller van Tottenham maakte alweer zijn tiende interlandgoal in de negen wedstrijden die hij in 2022 voor a Seleção speelde en captain Silva verzorgde de assist bij de heerlijke 3-0 van diezelfde Richarlison. Bij Frankrijk ging de meeste aandacht uit naar Kylian Mbappé, die twee fantastische goals maakte. Antoine Griezmann laat zich echter ook zien, want hij creëerde als nummer 10 bij de Fransen al vijftien kansen voor zijn ploeggenoten dit WK. Daarmee is hij nu al de speler van les Bleus met de meeste gecreëerde kansen ooit op een eindtoernooi.

Het Team van de achtste finale: Dominik Livakovic (Kroatië); Denzel Dumfries (Nederland), Thiago Silva (Brazilië), John Stones (Engeland); Lionel Messi (Argentinië), Sofyan Amrabat (Marokko), Jude Bellingham (Engeland), Antoine Griezmann (Frankrijk); Richarlison (Brazilië), Gonçalo Ramos (Portugal), Kylian Mbappé (Frankrijk).