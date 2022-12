‘Koortsachtig overleg’ binnen Franse elftal: vrees voor het lot van Mbappé

Dinsdag, 6 december 2022 om 18:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:41

Kylian Mbappé is dinsdag niet verschenen op de training van het Franse nationale elftal. Hoewel de reden officieel niet gecommuniceerd is, houdt de Franse pers ernstig rekening met een blessure. Volgens RMC Sport werd er dinsdagmiddag voorafgaand aan de oefensessie 'koortsachtig overleg' gevoerd binnen het Franse kamp over Mbappé.

De televisiezender meldt op basis van een bron dat de topscorer van het WK, tot nu toe goed voor vijf doelpunten, binnen een hersteltraining afwerkte. Dat zou besloten zijn in overleg tussen bondscoach Didier Deschamps en bondsarts Franck Le Gall, die dinsdag met de handen voor de mond communiceerden met elkaar. Ook de perschef was daarbij aanwezig.

Het gesprek op het trainingsveld heeft minutenlang geduurd, waarna Mbappé zich niet bij de rest van de groep meldde. De steraanvaller is de enige speler die ontbrak tijdens de training. Mbappé, dé man om wie het Franse elftal draait, heeft tot zaterdag de tijd om zich op te maken voor de kwartfinale tegen Engeland. De aftrap is om 20.00 uur in het Al Bayt Stadium.

Olivier Giroud werd dinsdag op de persconferentie gevraagd naar zijn band met Mbappé, die alle schijnwerpers op zich gericht heeft. Giroud zou moeite hebben om zich te schikken in een rol in de schaduw van de ster, maar de 36-jarige spits van AC Milan ontkent dat. "Voor mij is de relatie met Mbappé altijd goed geweest. Ik was wel enorm blij met mijn doelpunt tegen Polen", aldus Giroud, die de score in de achtste finale opende. Mbappé maakte er vervolgens nog twee, waardoor Frankrijk ruim won (3-1).