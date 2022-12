Eto'o komt via social media met opzienbarend statement na woedeaanval

Dinsdag, 6 december 2022 om 18:01 • Wessel Antes

Samuel Eto’o heeft dinsdagmiddag via social media gereageerd op de video waarin hij een Algerijnse vlogger fysiek belaagde. De 41-jarige bondsvoorzitter van Kameroen biedt openlijk zijn excuses aan voor het voorval, maar vergeet zich gek genoeg te richten tot het slachtoffer. Eto’o vraagt de Algerijnse bond zelfs om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Eto’o begint zijn verklaring met een excuus aan ‘het publiek’. “Ik wil mijn excuses aanbieden voor het verliezen van mijn kalmte en mijn manier van reageren, die niet bij mijn persoonlijkheid past. Ik zeg sorry tegen het publiek voor dit ongelukkige incident.” De voormalig superspits van Kameroen richt zich in zijn statement niet tot YouTuber Sadouni SM, die na het WK-duel tussen Brazilië en Zuid-Korea slachtoffer werd van zijn agressieve gedrag.

De bondsvoorzitter zegt verder dat hij vaak last heeft van provocerende Algerijnse fans, sinds het land in de 124ste minuut verloor van Kameroen door een discutabele strafschop. “Ik wil graag onder de aandacht brengen dat de uitschakeling van Algerije wreed was, maar helemaal volgens de regels. Ik vraag daarom aan de Algerijnse autoriteiten en de voetbalbond om hun verantwoordelijkheden te nemen en een einde te maken aan deze ongezonde situatie, voordat er tragische dingen gebeuren”, aldus Eto’o

Aanleiding voor het opstootje van maandagavond waren vragen over scheidsrechter Bakary Gassama, de arbiter die op 25 maart de leiding had over het WK-kwalificatieduel tussen Kameroen en Algerije. Kameroen won die wedstrijd met 2-1, nadat het in de heenwedstrijd met 0-1 onderuit ging. De return in Blida kende een hectische slotfase. Verdediger Ahmed Touba leek in de 118e minuut het winnende doelpunt binnen te koppen namens Algerije, maar in de 124e minuut schoot Karl Toko Ekambi Kameroen alsnog naar het WK. Op sociale media ontstond vervolgens meteen een storm aan kritiek op scheidsrechter Gassama.

Bij het opstootje in Qatar leek het aanvankelijk bij enkele duwtjes te blijven van Eto'o. De voormalig topspits werd tegengehouden door omstanders, terwijl anderen de camera van de vlogger afpakten. Toen Eto'o besefte dat de vlogger niet langer in staat was om het voorval op te nemen, schopte hij de Algerijn tegen de grond. Sadouni SM werd geraakt tussen zijn borst en het gezicht en ging gestrekt. De FIFA heeft zich tot dusver nog niet uitgesproken over het incident, al wordt verwacht dat Eto'o een flinke straf boven het hoofd hangt. De Kameroener is namelijk niet alleen voorzitter van de Kameroense bond. Hij fungeert tevens als WK-ambassadeur in Qatar.