Nijhuis laat Gözübüyük links liggen en neemt eigen besluit: ‘Loop niet weg’

Dinsdag, 6 december 2022 om 17:25 • Wessel Antes • Laatste update: 17:33

Bas Nijhuis blijft ook in het komende jaar gewoon interviews afgeven na Eredivisie-wedstrijden. Dat zei de KNVB-scheidsrechter dinsdagochtend in De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen. In de tweede seizoenshelft van de Eredivisie geven arbiters geen verantwoording meer na een wedstrijd, maar Nijhuis verzekert dat hij zelf interviews blijft geven wanneer daar om wordt gevraagd.

Nijhuis blijft vanaf januari dus ‘gewoon’ voor de camera’s van ESPN verschijnen. “Ik loop daar niet voor weg, dus mocht het zo zijn dat het verkeerd is, dan kom ik gewoon.” De KNVB heeft het besluit genomen op aandringen van meerdere scheidsrechters. “Die wilden liever de internationale richtlijn, want het is vaak negatief. Daar valt ook wat voor te zeggen”, aldus Nijhuis.

De 45-jarige scheidsrechter uit Enschede vindt het zelf juist fijn om zich na wedstrijden te kunnen verantwoorden op televisie. “Ik zie het zelf als een stapje terug, omdat we echt de kans hebben gekregen om dingen te gaan uitleggen. Het is niet altijd leuk als je een fout maakt, want dan moet je die toegeven. Aan de andere kant: het is ook de grotemensenwereld. Als je een fout maakt, dan is het gewoon zo. Ik vind het wél een kans om dingen uit te leggen. Ik heb ook vaak gehad dat er begrip kwam voor een beslissing, nadat ik voor de camera had gestaan.”

Serdar Gözübüyük onthulde vrijdag, live in het Voetbal Café bij Ziggo Sport, de nieuwe plannen van de KNVB. “Eigenlijk willen wij gewoon het beleid volgen van de UEFA en de FIFA. Gewoon geen commentaar geven over momenten. Ik heb nieuws voor je: vanaf het nieuwe jaar gaat het ook niet meer gebeuren.” In de studio werd verbaasd gereageerd op het nieuwtje van de Turks-Nederlandse scheidsrechter. Nijhuis laat het besluit dus in ieder geval links liggen, terwijl dat bij andere arbiters nog moet blijken.